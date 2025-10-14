Предвидено е изпълнението на сондажи, които дадат детайлна информация за състоянието на почвените пластове и степента на овлажняване

Удължават готовността за евакуация в село Николово, съобщи кметът на Община Русе Пенчо Милков след свикания за целта извънреден оперативен щаб.

Заради свличане на земна маса от язовирната стена, установена след обилните валежи миналата седмица, се наложи евакуация на част от жителите на русенското село Николово. Тя беше отменена в събота и заменена с мярка "повишена готовност за евакуация за 72 часа", а обявеното бедствено положение бе удължено за още 72 часа, тъй като все още има прииждащи води в язовира.

За град Мартен срокът на повишената готовност също бе удължен с още 72 часа, докато за Сандрово мярката беше отменена.

Милков заяви, че се очаква специалисти от Геологическия институт към БАН да вземат дълбочинни проби от дигите на язовира. Прави се всичко възможно 45-дневния срок за целта да бъде съкратен наполовина - до около 20 дни.

Предвидено е изпълнението на сондажи в тялото на дигата. Очаква се те да дадат детайлна информация за състоянието на почвените пластове и степента на овлажняване.

Продължава работата по смъкването на нивото на водоема само с изпускателя му, за да не се засмуче от почвата с хидропомпения агрегат на противопожарната служба и по този начин да се компрометира вътрешната страна на стената.

Заради аварийните дейности по дигата на езерото в лесопарк "Липник" (познато на русенци просто като Текето), в неделя бе извършено изсушаване и запълване на напуканата настилка с битумна паста. В резултат се получи ефектна черна "паяжина", която буквално оплете социалните мрежи. Снимките, публикувани в профила на кмета Пенчо Милков, събраха десетки коментари и споделяния. Някои русенци приеха резултата с чувство за хумор, други - като вдъхновение за модерно улично изкуство, пише Анонс.бг.

