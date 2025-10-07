Вятър събори голямо дърво върху коли на обществен паркинг в центъра на Сливен (снимки)
Поривите достигат 70-90 километра в час, падналият дъжд за последните 3-4 часа е 7 литра на квадратен метър
Вятърът събори дърво върху автомобили в центъра на Сливен. Инцидентът стана на метри от общината, на паркинга между кметството и хотел "Централ" и непосредствено до пешеходната пътека към Попската градинка, предаде "Сливен прес". Засегнати са три паркирани коли, един от които е бил на място за хора с увреждания.
Опасно време
Пожарната е била уведомена на момента за инцидента и е реагирала веднага, съобщиха от общинския пресцентър.
Дървото е отстранено от колите, но има нанесени щети - счупени стъкла, огънати ламарини.
Динамична е метеорологичната обстановка в Сливен. Вятърът духа на пориви и достига 70-90 километра в час. Получени са сигнали за паднали клони, които се отстраняват. Кметовете на селата Тополчане, Блатец и Сотиря със собствени сили и средства премахват прекършени и сухи тополи.
Няма данни за пострадали хора.
По данни на ЕВН ток има навсякъде в региона. Падналите валежи за последните 3-4 часа са 7 литра на квадратен метър.
Екипите от отдел "Сигурност и управление при кризи" в общинската администрация извършват обходи и реагират на сигнали, посочиха още от Общината.
За Сливен днес е обявен жълт код за опасно време.