Вятърът събори дърво върху автомобили в центъра на Сливен. Инцидентът стана на метри от общината, на паркинга между кметството и хотел "Централ" и непосредствено до пешеходната пътека към Попската градинка, предаде "Сливен прес". Засегнати са три паркирани коли, един от които е бил на място за хора с увреждания.

Опасно време

Пожарната е била уведомена на момента за инцидента и е реагирала веднага, съобщиха от общинския пресцентър.

Дървото е отстранено от колите, но има нанесени щети - счупени стъкла, огънати ламарини. 

Снимка: БТА

Динамична е метеорологичната обстановка в Сливен. Вятърът духа на пориви и достига 70-90 километра в час. Получени са сигнали за паднали клони, които се отстраняват. Кметовете на селата Тополчане, Блатец и Сотиря със собствени сили и средства премахват прекършени и сухи тополи.

Снимка: БТА

Няма данни за пострадали хора.

НИМХ обяви червен код за интензивни валежи в Източна България за вторник
По данни на ЕВН ток има навсякъде в региона. Падналите валежи за последните 3-4 часа са 7 литра на квадратен метър.

Екипите от отдел "Сигурност и управление при кризи" в общинската администрация извършват обходи и реагират на сигнали, посочиха още от Общината.

За Сливен днес е обявен жълт код за опасно време.

