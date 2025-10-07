Силен дъжд усложни пътната обстановка във Варна, като бяха наводнени основни булеварди в морския град, а два от автоподлезите са временно затворени за движение, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

От клип във Фейсбук групата "Виждам те КАТ-ВАРНА" пък стана ясно, че голямо дърво е паднало върху автомобил в движение на площад "Лаврентий" в центъра на града. На място са изпратени екипи на полицията и пожарната. Към момента не е ясно има ли пострадали при инцидента и какво е състоянието им, но от кадрите се вижда, че дървото е смачкало предната част на колата.

Снимка: Facebook/"Виждам те КАТ-Варна"

Непроходими са автоподлезите на ул. "Шипка" и на бул. "Васил Левски" при пресичането му с бул. "Княз Борис I", като има и закъсали автомобили. 

Затруднено е движението по крайезерния път в града, както и в района на "Карантината" в квартал "Аспарухово".

Улица "Михаил Колони" се превърна в река, а Шишковата градинка в езеро. 

Велико Търново на крак: Река Белица се вдигна с близо метър за 6 часа
Виж още Велико Търново на крак: Река Белица се вдигна с близо метър за 6 часа

"Едни и същи места с едни и същи проблеми... Не знам какво предупреждение за дъжд трябва да се пусне, за да се почистят превантивно шахтите, каналите, отводнителите... Една част от плажа просто пак отиде в морето...", коментира в групата "Забелязано във Варна" Пламен Иванов. 

По-рано днес от местната администрация увериха, че поддържат постоянен контакт с Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН). Всички отговорни звена са мобилизирани и имат готовност да реагират незабавно при влошаване на метеорологичната обстановка.

Предприети са и превантивни дейности още от края на септември, включващи почистване на дъждоприемните шахти в града, както и допълнителни обходи за премахване на натрупана листна маса, която би могла да затрудни отводняването.

От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха оранжев код за значителни валежи на 8 октомври за областите Плевен, Ловеч, Велико Търново, Ловеч, Русе, Разград, Добрич и Силистра. За областите Монтана, Враца, Габрово, Търговище, Шумен и Варна кодът е жълт.

