Специални оферти, атрактивни отстъпки и още много предимства - всичко на едно място в телефона на клиента и по всяко време предлага Lidl Plus - първото мобилно приложение за лоялност на Lidl. Потребителите на приложението ще могат да се възползват от допълнителни предимства, надграждащи всички останали промоции и отстъпки, които веригата традиционно предлага в магазините си. Приложението е в отговор на потребителските нагласи за по-лесно, бързо и удобно пазаруване.

"Lidl Plus е нашият първи подарък за клиентите по повод 10-та годишнина нa Лидл България, с който искаме да им благодарим, че сме заедно. Lidl Plus се отличава не само с дигиталния, удобен за ползване формат, но и с това, че не оставя пластмасов отпечатък в природата. To дава още една възможност на клиентите да оптимизират бюджетите си, да облекчат домакинствата си, особено в този труден период, през който преминаваме. Целта ни е да развиваме приложението във времето, като го адаптираме към навиците за пазаруване на всеки отделен потребител, така че да бъде оптимално полезно и релевантно за него", каза Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

Основните предимства, които Lidl Plus предоставя при старта си в България, включват:

Lidl Plus купони са седмични предложения с различни отстъпки. Те трябва да се активират преди самата покупка и се използват еднократно. Потребителите на приложението получават нови купони два пъти седмично - понеделник-неделя и петък-неделя. В момента, например, може да намерите купони за продукти Родна стряха, прясна риба, сертифицирана от SGS, свежи домати на клонка и други.

Lidl Plus офертите са седмични предложения с отстъпки, които отново се подновяват всяка седмица. За разлика от купона обаче, те могат да бъдат използвани многократно и не е необходимо да се активират преди самата покупка. Сред актуалните оферти тази седмица са свежи плодове, предложения от "Фурната на Lidl", месни и млечни продукти собствена марка като Milbona и Baroni и други.

Скреч картата се получава в приложението автоматично след всяка направена покупка, при която приложението се сканира на каса - независимо дали клиентът е използвал купони или оферти при пазаруването си. Всяка скреч карта е възможност за спечелване на допълнителен купон с отстъпка, който се запазва в раздел "Купони".

Дигиталната касова бележка е иновативна за българския пазар функционалност, която съхранява дигиталните касови бонове от всяко пазаруване за период от 3 години. Чрез функцията "История на дигиталните бележки" всеки клиент може да проследи разходите си, да вижда колко е спестил и най-вече - да планира и управлява по-добре бюджета си.

Избор на любим магазин: смисълът на този избор, който приложението изисква, е предоставянето на релевантна за потребителя информация, свързана с избрания от него магазин - промяна на работно време, провеждане на специални събития, оферти, валидни само за този магазин и т.н. Въпреки това, в който и от магазините на веригата да пазарува клиентът, седмичните купони и специалните оферти на Lidl Plus важат за всички магазини на компанията в цялата страна.

Седмичната брошура вече е на удобно място и в мобилния телефон - за бърза справка и актуални предложения.

Приложението Lidl Plus е достъпно напълно безплатно за сваляне от App Store и Google Play. За повече информация, моля, посетете: https://www.lidl.bg/lidl-plus.

За Лидл България

Lidl е най-голямата верига магазини за хранителни стоки в Европа, част e от немската Schwarz Gruppe и присъства в 32 държави. В България Lidl стартира своята дейност през 2010 г. Днес компанията има 103 магазина в 48 града и 3000 служители. Предимствата на специфичния бизнес модел, широката гама продукти с оптимално съотношение качество-цена и въвеждането на редица иновативни практики и модели, наложиха Lidl в България като смарт дискаунтър, предлагащ високо качество на добра цена и компания, която подхожда честно, отговорно, с мисъл и грижа за своите клиенти, служители и партньори.

Материалът е предоставен от Лидл България.