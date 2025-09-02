Желязков: Не се разследва заглушаването на сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен
Тези смущения не се водят нито хибридни, нито киберзаплахи, заяви премиерът
Не се води разследване на инцидента със заглушаването на сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен - тези смущения не се водят нито хибридни, нито киберзаплахи, каза премиерът Росен Желязков пред журналисти в Бургас.
Кабинетът "Желязков"
"Част от начините за водене на съвременните войни включват т. нар. радиоелектронна борба, която представлява смущения в радиочестотния спектър и това се наблюдава в последните години в зоните на водене на война. Интервенциите са от Хелзинки, през Черно море, Ереван, Тбилиси, Кипър, Сирия, та до Триполи. Всичко това е интерференция, защото се въздейства върху радиочестотния спектър на GPS сигнала от сателити на близо 20 км над земята. Тази интерференция не е таргетирана по отношение на един или друг въздухоплавателен обект. Такива неща се случват ежедневно", обясни Желязков.
Той добави, че няма нещо, което ръководството на въздушното движение в България да не е изпълнило.
Вчера вътрешният министър Даниел Митов съобщи за проверка на отдела по киберпрестъпност в ГДБОП, която показала, че не става дума за кибератака.
"С категоричност можем да кажем, че това не е случаят, не става въпрос за кибератака. Оттук нататък ще съдействаме на другите институции, които са натоварени с това да извършат оперативните действия по изследването на въпросния проблем и достигането на истината такава, каквато е", каза още Митов, без да допълни кои други институции с какви действия по случая са натоварени.
Вчера "Файненшъл таймс" написа, че руска намеса е изключила навигациите на летището в Пловдив и е възпрепятствала кацането на самолета на Лайен у нас в неделя. Без GPS, екипажът бил принуден да използва хартиени карти и да приземи ръчно машината на пистата, твърди публикацията.
Малко по-късно от пресслужбата на кабинета "Желязков" потвърдиха, че по време на подход за кацане на летището в Града под тепетата е изчезнал GPS сигналът.
Европейската комисия е била уведомена от българските власти за инцидента със заглушаването на GPS сигнала по време полет над Пловдив на самолета, с който е пътувала председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, заявиха говорителките на ЕК Ариана Подеста и Анна-Кайса Иконен. По техните думи българските власти са уведомили ЕК, че подозират, че инцидентът е бил причинен от руска намеса. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече.
Директорът на пловдивското летище Красимир Пешев пък категорично отрече с полета и кацането на Урсула фон дер Лайен да е имало притеснение, още повече, че самият той през цялото време го е следил на флайт радар. Пешев обясни, че е рутинна практика, ако има проблем с едната система за кацане ERNAV, да се ползва друга - в случая ILS, както е станало.
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен беше на обиколка в държавите на фронтовата линия на ЕС, за да обсъди усилията за подобряване на отбранителната готовност на блока в отговор на войната на Русия срещу Украйна. В неделя тя пристигна в България от Полша, а на летището я посрещна премиерът Росен Желязков, който я отведе във ВМЗ-Сопот.
В Бургас премиерът Росен Желязков даде старт на Националната информационна кампания за въвеждането на еврото у нас. Организатори са Министерството на финансите и БНБ.