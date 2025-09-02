Тези смущения не се водят нито хибридни, нито киберзаплахи, заяви премиерът

4630 Снимка: БТА

Не се води разследване на инцидента със заглушаването на сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен - тези смущения не се водят нито хибридни, нито киберзаплахи, каза премиерът Росен Желязков пред журналисти в Бургас.

"Част от начините за водене на съвременните войни включват т. нар. радиоелектронна борба, която представлява смущения в радиочестотния спектър и това се наблюдава в последните години в зоните на водене на война. Интервенциите са от Хелзинки, през Черно море, Ереван, Тбилиси, Кипър, Сирия, та до Триполи. Всичко това е интерференция, защото се въздейства върху радиочестотния спектър на GPS сигнала от сателити на близо 20 км над земята. Тази интерференция не е таргетирана по отношение на един или друг въздухоплавателен обект. Такива неща се случват ежедневно", обясни Желязков.

Той добави, че няма нещо, което ръководството на въздушното движение в България да не е изпълнило.

Вчера вътрешният министър Даниел Митов съобщи за проверка на отдела по киберпрестъпност в ГДБОП, която показала, че не става дума за кибератака.

"С категоричност можем да кажем, че това не е случаят, не става въпрос за кибератака. Оттук нататък ще съдействаме на другите институции, които са натоварени с това да извършат оперативните действия по изследването на въпросния проблем и достигането на истината такава, каквато е", каза още Митов, без да допълни кои други институции с какви действия по случая са натоварени.

Вчера "Файненшъл таймс" написа, че руска намеса е изключила навигациите на летището в Пловдив и е възпрепятствала кацането на самолета на Лайен у нас в неделя. Без GPS, екипажът бил принуден да използва хартиени карти и да приземи ръчно машината на пистата, твърди публикацията.

Малко по-късно от пресслужбата на кабинета "Желязков" потвърдиха, че по време на подход за кацане на летището в Града под тепетата е изчезнал GPS сигналът.

Европейската комисия е била уведомена от българските власти за инцидента със заглушаването на GPS сигнала по време полет над Пловдив на самолета, с който е пътувала председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, заявиха говорителките на ЕК Ариана Подеста и Анна-Кайса Иконен. По техните думи българските власти са уведомили ЕК, че подозират, че инцидентът е бил причинен от руска намеса. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече.

Директорът на пловдивското летище Красимир Пешев пък категорично отрече с полета и кацането на Урсула фон дер Лайен да е имало притеснение, още повече, че самият той през цялото време го е следил на флайт радар. Пешев обясни, че е рутинна практика, ако има проблем с едната система за кацане ERNAV, да се ползва друга - в случая ILS, както е станало.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен беше на обиколка в държавите на фронтовата линия на ЕС, за да обсъди усилията за подобряване на отбранителната готовност на блока в отговор на войната на Русия срещу Украйна. В неделя тя пристигна в България от Полша, а на летището я посрещна премиерът Росен Желязков, който я отведе във ВМЗ-Сопот.

В Бургас премиерът Росен Желязков даде старт на Националната информационна кампания за въвеждането на еврото у нас. Организатори са Министерството на финансите и БНБ.

