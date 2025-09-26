Министърът на отбраната Атанас Запрянов представя страната ни в лансираната от Урсула фон дер Лайен инициатива

Министърът на отбраната Атанас Запрянов участва в неформални консултации по инициативата за укрепване на източните граници на Европейския съюз (ЕС) и създаване на стена срещу дронове, лансирана от председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).

Срещата бе свикана от комисаря по отбранителна индустрия и космос Андриус Кубилиус и в нея участваха върховният представител по външната политика и сигурност на ЕС Кая Калас, министрите на отбраната на страните от източния фланг на Съюза и на Украйна, както и представител на НАТО, съобщи БТА.

Обсъдени бяха възможните параметри на новата инициатива, както и потенциалните източници за нейното финансиране.

Министрите се обединиха около позицията приоритетната необходимост от изграждането на способности за защита от дронове да се осъществи в тясна координация с НАТО, на основата на единна концепция и чрез търсене на съвременни технологични решения.

Министър Запрянов, наред със своите колеги, подчерта значението на осигуряването на безвъзмездно финансиране от бюджета на ЕС за осъществяването ѝ. В своето изказване той говори също така за необходимостта от изграждане на критични способности за гарантиране на сигурността в Черно море като част от източните граници на ЕС.

Консултациите се проведоха чрез видеоконферентна връзка и имаха за цел подготовка на дебата по темата на предстоящите през месец октомври Европейски съвет и Съвет "Външни работи/Отбрана".

По-рано днес министър Атанас Запрянов участва в работна среща във военното министерство, посветена на възможностите български компании от отбранителната индустрия да участват в реализацията на проектите в сферата на отбраната, по които страната ни ще поиска финансова помощ под формата на заем по линия на инструмента "Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост".

