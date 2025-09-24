Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, заедно с военния министър Атанас Запрянов и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов посетиха в Самоков високотехнологична фирма, която произвежда дронове.

"Българската отбранителна индустрия трябва да получи по-силна институционална подкрепа. "Самел-90" има капацитет да бъде не просто доставчик, а стратегически партньор на държавата. Местната икономика и трудовият пазар в Самоков печелят от стабилното развитие на такива предприятия, но за да се развиват устойчиво, е нужна координация между държавата, индустрията и местната власт", заяви лидерът на ГЕРБ.

Подкрепата за предприятия като "Самел-90" е подкрепа както за нашата национална сигурност, така и за бъдещето на регионите. Чрез своето военно производство например, "Самел - 90" осигурява над 500 работни места, допълни Борисов. 

Снимка: Фейсбук

Според него целта ни е българската индустрия във военно-промишления комлекс да се развива и да дава добавена стойност, за да може да се увеличават и доходите.

Снимка: Фейсбук

Трябва да се инвестира в места, в която продукцията се връща с печалба. Задачата на правителството трябва да бъде България да се възползва максимално от механизмите, които Европейската комисия предоставя, като същевременно кооперираме дейностите на европейските фирми и когато идват инвестирори да развиваме съвместно производство.

Имаме приятели в Европа, имаме механизми, затова трябва да станем дейни. Убеден съм, че в рамките на месец процесът в тази посока ще се задвижи.

