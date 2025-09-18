МО предлага да бъде финансирано по европейския механизъм SAFE, съобщава министър Атанас Запрянов в отговор на въпрос от депутата Даниел Лорер

3286 Снимка: Министерство на отбраната

Министерството на отбраната (МО) планира да закупи оръжейни системи за борба с бойни дронове. Това съобщава военният министър Атанас Запрянов в писмен отговор на въпрос от парламентарния контрол, отправен от депутата от ПП-ДБ Даниел Лорер.

"Безпилотните летателни апарати се превърнаха в основна оръжейна система и "game changer" във войната в Украйна. Благодарение на дроновете въоръжените сили на Украйна успешно се противопоставят на превъзхождащите ги по личен състав, техника и въоръжение сили на Русия", изтъква Запрянов.

Министерството е инициирало няколко проекта за закупуване на оръжейни системи, които са в ход:

- усилване на радиолокационното разузнаване, наблюдение и откриване на цели, включително на височини, които се използват за влитане и нанасяне на удари с безпилотни летателни апарати;

- борба с БЛА, както с кинетични, така и с некинетични средства за тяхното поразяване.

МО е предприело действия да бъдат предложени за финансиране по европейския механизъм за съвместно закупуване на въоръжение чрез дългосрочни заеми SAFE (Secure Action For Europe).

Запрянов уверява, че МО изгражда необходимите способности на въоръжените сили за борба с безпилотни летателни апарати още преди случая с масово навлизане на дронове във въздушното пространство на Полша на 10 септември.

А след инцидента по заповед на началника на отбраната са предприети действия и мерки от Българската армия за усилване на наблюдението и отбраната на въздушното пространство в североизточно направление.

"ВВС поддържат необходимата готовност със сили и средства (въздухоплавателни и земнобазирани) за защита на въздушното пространство на страната, самостоятелно или в рамките на Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на Алианса, в случай на масово влитане на дронове", пише Атанас Запрянов.

