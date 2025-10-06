Кметът на София Васил Терзиев обяви, че назначава нов свой заместник с ресор "Транспорт и градска мобилност". Виктор Чаушев, който е бил на неизбираемото 39-о място в листата на ПП-ДБ за общински съветници поема поста от следващия понеделник.

Столична община

Предишният зам.-кметът по транспорта Илиян Павлов беше от квотата на "Спаси София" и подаде оставка, когато през април партията на Борис Бонев напусна коалицията, издигнала Терзиев.

Чаушев е бил член на Сдружение "Градски транспорт и инфраструктура". После е бил съветник на служебния министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев през 2022 г., където е отговарял за транспортния компонент на Националния план за възстановяване и устойчивост и за реформите в обществения транспорт. След това е експерт към транспортната комисия в Столичния общински съвет.

"София заслужава транспорт и инфраструктура, които са надеждни, модерни и удобни - система, която не просто свързва точките на картата, а създава качество на живот, сигурност и равни възможности за всички граждани. Градът ни има нужда от устойчива мобилност, която да отговаря на ритъма на съвременна европейска столица, обяви Терзиев във фейсбук.

Трети районен кмет напуска "Спаси София"
По думите му фокусът на новия му заместник ще бъде върху реформа в обществения транспорт и изработването на актуален транспортен модел за София, който да отразява реалните потребности на гражданите и да предлага устойчиви решения за мобилността в града

"Убеден съм, че с експертизата и енергията на Виктор Чаушев ще успеем да направим важната стъпка към модерен, ефективен и удобен транспорт за София", написа още Терзиев.

Той благодари на всички, работили досега в ресора, без да споменава имена.

