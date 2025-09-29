Кметът на столичния район "Възраждане" Станислав Илиев напуска "Спаси София". Разделяме се по взаимно съгласие с добри чувства, просто имаме различни критерии за скоростта, с която трябва да се правят промените, заяви за БТА лидерът на "Спаси София" Борис Бонев, който е и председател на групата на партията в Столичния общински съвет.

Столична община

Бонев каза, че двамата са разговаряли и Илиев го е уведомил, че няма намерение да се кандидатира за втори мандат като районен кмет.

"Илиев иска да си довърши този мандат спокойно, без да бъде обект на политически заигравки в контекста на това, че със сигурност районните кметове на "Спаси София" са подложени на недостатъчно обективно отношение от страна на администрацията", заяви Борис Бонев. По думите му става въпрос за саботиране, спиране и забавяне на проекти от страна на Столичната община. "Явно Илиев е преценил, че по този начин поне до края на мандата нещата в района ще се случват по-добре. От доста време бяхме в изстинали отношения", коментира Бонев.

От страна на Илиев също се разделяме изключително добронамерено. Продължаваме да помагаме на район "Възраждане", защото ни е важен район, увери Борис Бонев.

БТА потърси за коментар кмета на район "Възраждане" Станислав Илиев, но не получи отговор.

През февруари 2025 г. кметът на столичния район "Витоша" Зарко Клинков се оттегли от партията "Спаси София", която го издигна за поста, и стана независим.

През декември 2024 г. кметът на район "Илинден" Емил Бранчевски напусна "Спаси София" и също стана независим.

