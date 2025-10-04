Кметът на София Васил Терзиев обяви кризисна ситуация с боклука в "Люлин" и "Красно село". От 5 октомври няма кой да чисти районите. Причината за извънредната мярка е провалът на обществената поръчка за сметопочистване в двата столични квартала. В съобщение в официалния си профил във Фейсбук кметът заяви, че единственият останал кандидат е предложил цена, която е "два пъти по-висока от разумната".

Столична община

Терзиев съобщи още, че общинското дружество "Софекострой" е отказало да поеме дейността. Според него това се дължи на външен натиск.

"Софекострой отказа любезно, вероятно под същия натиск, с който се опитват да пречупят и нас", пише той.

В публикацията си столичният кмет определя ситуацията като "рекет", пред който общината няма да се огъне. Според него, ако се приемат неизгодните условия, това би довело до по-високи разходи за гражданите. "Ако се поддадем на този натиск, ако подпишем неизгодните договори, домакинствата ще плащат такса смет, обложена с данък корупция. Няма да допуснем това", категоричен е Терзиев.

За да се справи с кризата, от утре, 5 октомври, Столична община въвежда кризисна организация. Мобилизиран е целият наличен ресурс на общината - хора, техника и общински дружества, за да бъде осигурено сметоизвозването. Кметът признава, че е възможно да възникнат неудобства за гражданите, но уверява, че екипът му ще направи всичко възможно те да бъдат сведени до минимум.

Предприети са и конкретни организационни мерки - работата се координира с администрациите на двата района, а на фирмите, които обслужват съседни райони, е възложено да почистват граничните улици.

По-късно през деня се очаква Столична община и районните администрации да публикуват подробни инструкции за жителите на "Люлин" и "Красно село". В края на съобщението си кметът призовава гражданите за "мобилизация, дисциплина и взаимопомощ".

 
