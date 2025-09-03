Санкцията за нередовен пътник е в размер на едномесечна карта, предвижда предложението на "Спаси София"

698 Снимка: БТА

Общинските съветници Борис Бонев и Гергин Борисов от "Спаси София" представиха предложения за промени в цените на билетите и картите за градския транспорт след въвеждането на еврото, както и проект за дигитализация на превозните документи. Докладите вече са внесени в Столичния общински съвет и предстои да бъдат разгледани през следващата седмица.

Лидерът на "Спаси София" Борис Бонев обясни, че цените не могат да бъдат превалутирани по фиксирания курс 1,95583 лв. за евро, тъй като автоматите за билети не приемат стотинки.

"Затова трябва да се закръгли и изборът е дали нагоре или надолу. Нашето предложение е билетът за 30+ минути да струва 0,80 евро, за 60+ минути - 1,10 евро, месечната карта - 25,50 евро, а годишната - 185 евро", уточни той.

Бонев посочи, че единственото увеличение ще е при глобата за нередовен пътник - 25 евро, което според него ще има и превантивен ефект.

Разликата от по-ниските цени на билетите "Спаси София" изчисляват на около 2 млн. евро годишно, но по думите им тя може да бъде компенсирана чрез по-високата глоба за нередовен пътник, както и чрез очакваното увеличение на броя на пътуванията през 2026 година.

"Хората, които са избрали градския транспорт, за да не допринасят за задръстванията и замърсяването, заслужават да бъдат поощрени, а не да понесат ценови шок с въвеждането на еврото", каза още Борис Бонев.

По думите му реформата цели градският транспорт да остане конкурентен и достъпен. Той допълни, че заедно с ценовите промени е необходимо да се ускори изграждането на бусленти и приоритетното преминаване през кръстовища. Бонев посочи, че вече пети месец София е без заместник-кмет по транспорта, въпреки че системата обслужва над 1 млн. пътници дневно и разполага с бюджет над 600 млн. лева.

Гергин Борисов представи втората част от реформата - дигитализацията на превозните документи. "Нашето предложение е билетите и картите най-сетне да влязат в телефоните ни. Софиянци ще могат да зареждат и използват превозни документи през виртуални портфейли и приложението "София плюс", което в момента служи само за паркиране", заяви той.

По думите му платформата ще даде възможност за интеграция на външни оператори - велосипеди и автомобили под наем, както и транспорт от съседни общини като Перник и Костинброд. Борисов подчерта, че това е стъпка София да се превърне в агломерационен интегратор на транспортните услуги.

"Системата ще предлага и агрегирани билети - ако пътник се валидира няколко пъти в рамките на един час с банкова карта, той няма да бъде таксуван отделно, а ще му се начисли цена за билет 60+", обясни още Борисов.

От "Спаси София" уточниха, че в предложението е включено и разширяване на възможностите за буферни паркинги, нови правила за превоз на велосипеди в градския транспорт, както и интеграция на различните услуги в общо приложение.

"Очакваме, че намаляването на цените няма да доведе до спад на приходите, тъй като броят на пътуванията с банкови карти расте всяка година. Напротив, вярваме, че достъпните цени и по-лесното ползване ще увеличат броя на пътниците", посочиха от формацията.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.