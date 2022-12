Министърът на отбраната Димитър Стоянов е на посещение в Украйна. Това стана ясно от пост в Туитър на украинския му колега Олексий Резников.

Резников пише, че за него е чест да посрещне Димитър Стоянов и изразява своята благодарност за решението на България да окаже подкрепа на Украйна в областта на сигурността.

"Очакваме с нетърпение по-нататъшното развитие на сътрудничество в областта на отбраната", отбелязва още Резников.

Публикацията е съпроводена със снимка на двамата министри. От българското Министерство на отбраната не бяха обявили визитата на българския служебен отбранителен министър в Украйна.

Миналата седмица парламентът одобри окончателно споразумението между България и Украйна за безвъзмездно предоставяне на въоръжение, техника и боеприпаси в размер на 20 млн. лева. Законопроектът беше одобрен със 166 гласа "за" (ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната", ДПС и "Демократична България") срещу 28 "против" (БСП и "Възраждане").

До окончателното му влизане в сила и доставянето на оръжията остава само да бъде издаден указ от президента Румен Радев. "Докато не излезе в Държавен вестник, няма как да предоставим исканата техника на украинската страна", каза военният министър.

Каква военна помощ ще предоставим на Киев

Конкретните параметри на отпусканата от България военна помощ за Киев остават засекретени, но военният министър обясни, че "това, което се предоставя, по никакъв начин няма да накърни отбранителните способности на нашата армия".

Оръжието, което България ще изпрати на Киев, е основно за тренировки на военни в страни-членки на НАТО и Европейския съюз. Списъкът с въоръжение е поверителен, но според думи на министъра на икономиката Никола Стоянов той ще включва леко стрелково оръжие и някои боеприпаси.

В ратификацията е записано още, че, освен военно имущество България, разрешава участие на военнослужещи от военните сили на Република България в мисията на Европейския съюз за подпомагане на Украйна с оръжие и техника. Това включва: един щабен офицер за усилване на Звеното за планиране и провеждане на военни мисии в Белгия; до 5 военнослужещи в Многонационалното командване на ЕС за общовойсково обучение в Полша и специализирана подготовка в Германия; до 50 военнослужещи за обучение за използването на предоставено в рамките на мисията на ЕС за подпомагане на Украйна въоръжение и техника на територията на държави от ЕС или България. В него се предлага Народното събрание да разреши пребиваването на до 60 лица от въоръжените сили на Украйна за всяка календарна година за участие в модули за подготовка на бойни санитари на територията на България, както и се упълномощават министрите на отбраната и на външните работи да координират помощта по това решение с НАТО и ЕС.

Украйна се нуждае най-много от старите съветски изтребители MиГ-29 и зенитни комплекси C-300, но служебният кабинет отказа да предостави, защото България няма заместващи способности. В същото време поддръжката на старата съветска техника става на практика невъзможна след войната на Русия срещу Украйна и съвсем скоро България ще трябва да приземи МиГ-овете.