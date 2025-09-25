"Да, България" сочат несъответствие на доходите на лидера на ДПС-НН и дивидентите, които неговите дружества са изплатили

Съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев обявиха, че внасят сигнал до антикорупционната комисия, главния прокурор и НАП за несъответствие на декларираните доходи на лидера на ДПС-НН Делян Пеевски и дивидентите, които неговите фирми са изплатили съгласно финансовите им отчети.

"Тази разлика е над 100 милиона. Пеевски е декларирал повече пари, отколкото всъщност неговите фирми му изплащат. Тези несъответствия могат да са от пране на пари, може да има неплатени данъци", заяви Божанов във включване на живо във фейсбук от протеста пред централата на ДПС. По думите му това са числа, които могат да се сметнат и "някой трябва да измисли нова математика, за да докаже, че Пеевски е чист".

В пост във фейсбук Божанов обяснява, че "разликата е над 100 млн. лв. за последните няколко години", като добавя, че "има и недекларирано британско дружество" и посочва, че "той наема коли и имоти за над 1 млн. лв. годишно".

В прессъобщение от "Да, България" дадоха повече подробности за данните, които посочват в сигнала си:

"В периода 2017-2024 г. начисленият дивидент от декларираните дружества е 49 512 000 лв., изплатеният дивидент е до 26 063 000 лв., а декларираните доходи от дивидент пред КПК/КПКОНПИ са на стойност 157 644 069 лв. Въпреки, че за периода 2022-2023 г. няма разпределен дивидент, и въпреки големия размер на направените разходи, наличностите в банковите сметки остават почти непроменени, в размер малко над 4 млн. лв.", казват от партията.

Според партията от тези данни излиза, че отчетеният от Пеевски получен дивидент е с около 100 млн. лв. повече от изплатения от двете му дружества дивидент за същия период.

От "Да, България" обясняват, че съгласно публично достъпната информация в Търговския регистър, Делян Славчев Пеевски е едноличен собственик на капитала на две дружества - "ИНТРЪСТ ЕАД" (ЕИК 204589733) и "ИНТ ЕООД" (ЕИК 204589523). В други дружества, според проверката в Търговския регистър, Пеевски не фигурира. При търсене в международната отворена търсачка Open Corporates пък излизало единствено участието на Пеевски в G NED Ltd. във Великобритания, където той е санкционирано лице.

От "Да, България" настояват КПКОНПИ, НАП и прокуратурата да извършат всеобхватна проверка, тъй като се "очертават индикатори за възможни несъответствия между декларирани лични доходи от дивиденти, отчетени по Годишния финансов отчет (ГФО) суми, структура на разходите (вкл. наеми) и наличности".

