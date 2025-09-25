Протестиращи се събраха пред централата на "ДПС-Ново Начало" на ул. "Врабча" 23 в София и се обявиха против мафията. Стигна се до напрежение, при което човек нападна един от протестиращите и се наложи униформените да се намесят, предава БТА.

Протести

Събитието е организирано от сдружение БОЕЦ.

На мястото има засилено полицейско присъствие. Гражданите носят българското знаме и плакати с послания като: "Килия за Пеевски, а не сарай" и "Свободна България без Пеевски, Борисов и мафията".

Вчера Пеевски се е свързал с неговите кметовете от Разград и Шумен и е поискал да осигурят по 200 човека, а Кърджали - 400, които да дойдат днес с автобуси. Тъй като това се разбра късно снощи, най-вероятно Бойко Борисов му е казал, че "ще хвърли кърпата" и притеснен днес да няма оставка на правителството се е спрял, каза пред медиите Ивайло Мирчев, депутат от "Продължаваме промяната - Демократична България".

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Той допълни, че Пеевски търси ескалация.

Снимка: BulFoto

Внесли сме сигнал до съответните институции за несъответствие между декларираното от Пеевски имущество и това, което фирмите, на които е собственик, декларират като отчети. Разликите са между 100 и 130 млн. лева, каза Божидар Божанов от ПП-ДБ.

Снимка: БТА

Той посочи, че прокуратурата, Националната агенция по приходите и Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, макар и до голяма степен да са контролирани от Пеевски, трябва да проверят цифрите.

Снимка: BulFoto

Наложи се и намеса на полицията, която отведе човек, който нападна един от протестиращите и го удари. Недоволните започнаха да скандират "Не на провокацията".

Снимка: BulFoto

