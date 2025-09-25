Важно е да изградим стена срещу покварата във властта, символ на която е Делян Пеевски, заяви президентът Румен Радев в Стара Загора, където се провежда състезание с оператори на безпилотни летателни системи. Неговите действия са срам за всяко демократично общество, посочи още държавният глава.

Пред Паметника на Съединението Радев попита: Ще оставим ли България на деребеите?
Не по-малко срамно е да си негов обслужващ персонал в Народното събрание, да склониш да бъдеш негова бухалка в държавния апарат, добави Радев.

"Не по-малко срамно е да бъдеш ортак в бизнеса и политиката с него, какъвто е самият мандатоносител, да си негов обслужващ персонал и шут в Народното събрание. Да склониш да бъдеш негово бухалка и да загърбиш достойнството и името си под съблазънта на моркова и страха от тягата", коментира Радев.

По думите му един ден, когато амбициите на Делян Пеевски да погълне цялата държава се сринат заради собствената му наглост, много хора ще се срамуват.

Президентът Румен Радев наблюдава финалния етап на състезание с оператори на безпилотни летателни системи на Сухопътните войски "Ястребово око", което се състои на учебния център на Сухопътни войски "Люляк" в Стара Загора.

По отношение на безпилотните летателни системи президентът посочи, че те придобиват все по-важно място в изграждането на съвременните отбранителни способности и е необходима неотложна нормативна промяна, която да стимулира Министерството на отбраната да взаимодейства с българската отбранителна индустрия в процесите на развой и придобиване на такива системи.

Снимка: БТА

Регламентът на състезанието включваше изпълнение на две упражнения - майсторско пилотиране, както и разузнаване на обект и ориентиране. Участие в първия етап от надпреварата взеха осем отбора, а за втория се класираха трите отбора с най-добри времена.

Държавният глава беше посрещнат от почетен караул.

