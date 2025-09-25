Парламентът

На дневен ред е свалянето на председателката на парламента Наталия Киселова, след като от "Възраждане" обявиха, че започват да събират подписи за отстраняването й от поста. Причината е "системно неизпълнение на задълженията по правилника на парламента", обяви пред медиите Петър Петров, а конкретният повод - законопроектите за скоростно отнемане на правото на президента Румен Радев да участва наравно с МС в назначаването на шефовете на спецслужбите.

Консултации няма да бъдат провеждани с  управляващите политически формации ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ и подкрепящата ги ДПС-НН, уточни депутатът. А необходимите по правилник подписи са 80, с които да бъде внесено искане за сваляне от поста на председателя на парламента.

Петров припомни, че миналия петък от парламентарната група са внесли възражение срещу разпределението от Киселова на комисии на трите законопроекта, с които се отнемат правомощията на президента да издава указ за назначаване ръководителите на службите Държавна агенция "Национална сигурност", Държавна агенция "Разузнаване" и Държавна агенция "Технически операции".

Според партията на Костадин Костадинов така се нарушава принципът на разделение на властите и на фигурата на президентската институция като балансьор.

Отнемат скоростно от Радев контрола над шефовете на спецслужби
Виж още Отнемат скоростно от Радев контрола над шефовете на спецслужби

Според депутатите от групата парламентарната шефка нарочно е разпределила на вътрешната комисия проектите за отнемането на президентските правомощия за назначенията в спецслужбите, а не на ресорната комисия, защото я оглавява "Възраждане", а те са против отмяната на съгласувателната процедура с държавния глава.

"Получихме отговор от Киселова на възражението, в който тя крайно несъстоятелно и лаконично обосновава решението си с това, че не е посочено в съответния специален закон за съответната служба коя парламентарна комисия би следвало да разглежда предложения за промени", разясни Петър Петров, цитиран от БТА.

Той добави, че според Киселова министърът на вътрешните работи има правомощия и затова тези три законопроекта са били разпределени на вътрешната комисия, вместо на тази за контрол на службите, която, според "Възраждане", трябва да бъде водеща.

"Това не е вярно, ако погледнем съответния специален закон, по него министърът няма специална компетентност и изрични правомощия, освен да е член на Съвета по сигурността. В момента комисията за контрол на службите е ръководена от "Възраждане" и няма как да има положителен доклад за законопроектите", допълни депутатът.

По повод бойкота на опозицията на кворума Петър Петров коментира, че този парламент е изчерпан, което се виждало от отношението на представителите на мнозинството към него, които са предпочели да са в делегации, почивки, вместо да са в пленарната зала.

"Кворумът е задължение на управляващите, председателят на НС е разписал всички командировки, сега се опитва да събере кворум. "Възраждане" и занапред няма да се регистрира", заяви Петров.

ИЗБРАНО
Натали Трифонова стана майка на момченце Лайф
Натали Трифонова стана майка на момченце
29900
С блъскане по масата, тряскане на врата и голям бисер: Гонзо обяви футбола ни за разпадащ се Корнер
С блъскане по масата, тряскане на врата и голям бисер: Гонзо обяви футбола ни за разпадащ се
23558
България подкрепя спирането на доставките и транзита на руски газ до 2028 г. Бизнес
България подкрепя спирането на доставките и транзита на руски газ до 2028 г.
5251
Tech Trip 2025: А1 очерта развитие на мрежи, дигитални услуги и корпоративни решения IT
Tech Trip 2025: А1 очерта развитие на мрежи, дигитални услуги и корпоративни решения
5280
"Заедно по пътя" - Почитаме иконите Васил Стойчев и Виолета Бахчеванова, с множество събития през есента Impressio
"Заедно по пътя" - Почитаме иконите Васил Стойчев и Виолета Бахчеванова, с множество събития през ес...
16471
Вайръл кандидат-кмет: Зохран Мамдани превзема TikTok и улиците на Ню Йорк URBN
Вайръл кандидат-кмет: Зохран Мамдани превзема TikTok и улиците на Ню Йорк
2770
Emirates наложи забрана на деца да пътуват в първа класа Trip
Emirates наложи забрана на деца да пътуват в първа класа
2638
Стъпка по стъпка: Как да приготвим вкусен винен кебап Вкусотии
Стъпка по стъпка: Как да приготвим вкусен винен кебап
6442
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на септември? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на септември?
314