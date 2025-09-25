От партията я обвиняват, че е разпределила проектите за отнемането на президентските правомощия не на комисията за спецслужбите, а на тази за МВР

229 Снимка: БТА

На дневен ред е свалянето на председателката на парламента Наталия Киселова, след като от "Възраждане" обявиха, че започват да събират подписи за отстраняването й от поста. Причината е "системно неизпълнение на задълженията по правилника на парламента", обяви пред медиите Петър Петров, а конкретният повод - законопроектите за скоростно отнемане на правото на президента Румен Радев да участва наравно с МС в назначаването на шефовете на спецслужбите.

Консултации няма да бъдат провеждани с управляващите политически формации ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ и подкрепящата ги ДПС-НН, уточни депутатът. А необходимите по правилник подписи са 80, с които да бъде внесено искане за сваляне от поста на председателя на парламента.

Петров припомни, че миналия петък от парламентарната група са внесли възражение срещу разпределението от Киселова на комисии на трите законопроекта, с които се отнемат правомощията на президента да издава указ за назначаване ръководителите на службите Държавна агенция "Национална сигурност", Държавна агенция "Разузнаване" и Държавна агенция "Технически операции".

Според партията на Костадин Костадинов така се нарушава принципът на разделение на властите и на фигурата на президентската институция като балансьор.

Според депутатите от групата парламентарната шефка нарочно е разпределила на вътрешната комисия проектите за отнемането на президентските правомощия за назначенията в спецслужбите, а не на ресорната комисия, защото я оглавява "Възраждане", а те са против отмяната на съгласувателната процедура с държавния глава.

"Получихме отговор от Киселова на възражението, в който тя крайно несъстоятелно и лаконично обосновава решението си с това, че не е посочено в съответния специален закон за съответната служба коя парламентарна комисия би следвало да разглежда предложения за промени", разясни Петър Петров, цитиран от БТА.

Той добави, че според Киселова министърът на вътрешните работи има правомощия и затова тези три законопроекта са били разпределени на вътрешната комисия, вместо на тази за контрол на службите, която, според "Възраждане", трябва да бъде водеща.

"Това не е вярно, ако погледнем съответния специален закон, по него министърът няма специална компетентност и изрични правомощия, освен да е член на Съвета по сигурността. В момента комисията за контрол на службите е ръководена от "Възраждане" и няма как да има положителен доклад за законопроектите", допълни депутатът.

По повод бойкота на опозицията на кворума Петър Петров коментира, че този парламент е изчерпан, което се виждало от отношението на представителите на мнозинството към него, които са предпочели да са в делегации, почивки, вместо да са в пленарната зала.

"Кворумът е задължение на управляващите, председателят на НС е разписал всички командировки, сега се опитва да събере кворум. "Възраждане" и занапред няма да се регистрира", заяви Петров.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.