Парламентът

Липса на кворум провали за втори пореден ден заседанието на парламента. Причината за провал на заседанието беше отказът на народните представители от опозицията да се регистрират.

Депутатите от парламентарните групи на ПП-ДБ, "Възраждане", "Алианс за права и свободи", МЕЧ и "Величие" бяха в пленарната зала, но не натиснаха бутоните за регистрация.

За да започне пленарното заседание, в началото му трябва да се регистрират поне 121 парламентаристи, а тази сутрин те бяха 104 при първия опит и 111 - при втория, след като Киселова обяви 15 минути почивка, за да се събере нужният брой народни представители.

И след паузата кворум не беше постигнат и така депутатите си тръгнаха преди още да са започнали работа.

След двата неуспешни опита за регистрация председателката на Народното събрание Наталия Киселова закри заседанието само 17 минути след началото му.

"Видимо е, че има кворум в пленарната зала, но тъй като колегите не се регистрират, мисля, че е време да си кажем "до утре в 9:00 часа", каза Наталия Киселова, цитирана от БТА, и обяви, че закрива днешното заседание, което така и не беше открито. В сряда Киселова също закри заседанието поради липса на кворум почти веднага след началото му.

Опозицията е направила показното, за да демонстрира, че не е нейна работа да осигурява кворума, а на управляващите, стана ясно от коментарите в кулоарите.

"Това е провал на ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", на ИТН и на БСП, а не на опозицията, които в крайна сметка сме тук да пречим на тези хора да си правят каквото си искат", коментира лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

Той обясни, че мнозинството не е в състояние да "докара в зала" 120 души, защото са "на екскурзии т.нар. делегации", а "криенето и непоявяването им" е, защото знаят, че в обществото има много важни въпроси, които трябва да бъдат обсъждани, предаде БТА. По думите му опозицията не се регистрира, защото не е тяхна работа да правят кворума на управляващите.

След вота на недоверие, в който чухме от управляващото мнозинство, че те са много стабилни, държавата с главно "Д" не може да събере кворум в зала за да започне пленарното заседание, обобщи Василев.

"Призовавам ги най-добре да подадат оставка, защото тепърва в зала ще говорим за водопади за корупция и за схемите им, които не спират", посочи лидерът на МЕЧ.

"Кворумът е задължение на управляващите, председателят на НС е разписал всички командировки, сега се опитва да събере кворум. "Възраждане" и занапред няма да се регистрира", заяви и Петър Петров от "Възраждане".

