По думите на лидера на ГЕРБ задържането на Благомир Това е "като да те изнасилят веднъж или няколко пъти. Все си изнасилен"

6814 Снимка: БТА

Ако бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен и вече проблемът да е свършен. Смятам, че изобщо не се реагира адекватно, просто не мога да пиша писма. Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод водната криза в региона.

На въпрос дали това е критика към министрите от квотата на БСП - на околната среда и водите и на регионалното развитие, Борисов отговори, че е първо към премиера, защото те са на негово подчинение.

"Изобщо не се реагира адекватно. Аз не го коментирам, но истински ме боли за там. Премиерът трябва да отиде в Плевен с областния до него, от ВиК до него и министрите до него. И да ги остави там в рамките на 10-15 дни. А ако трябва премиерът да внесе нещо в НС - да дойде да го внесе. Няма партия, която да гласува против и да се реши проблемът, и да отиваме в другите области, където назрява този проблем", каза Борисов.

Председателят на ГЕРБ заяви, че е казал всичко това на премиера Росен Желязков.

"Петима премиери сме - Слави, Зафиров, аз, Желязков и Пеевски, можеше да има само един в мое лице, каза още лидерът на ГЕРБ по повод думите на депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев, че има трима министър-председатели.

Борисов определи липсата на кворум в пленарната зала като колективна безотговорност.

"Всички знаят, че тази седмица има делегации в Япония, Франция и САЩ - затова правят тези номера. Няма държава, в която собствените ѝ граждани да искат да спрат пари, както тук за България. Разбира се, че има опасност за евросредствата. 4 години нищо не беше направено по плана, така че плащания при всички случаи ще дойдат", заключи Бойко Борисов.

Лидерът на ГЕРБ коментира и задържането на варненския кмет Благомир Коцев.

"Бил съм в подобна ситуация, знам колко е лошо, съчувствам му, но само това мога да кажа. Няма значение дали си арестуван за 24 часа или за месец, като щракне решетката зад тебе, репутацията ти, усещането в партията ти, в хората, в семействата е ужасно. Това е като да те изнасилят веднъж или няколко пъти. Все си изнасилен", каза Борисов за решението на поредния съдебен състав по отношение на мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, който от началото на юли е в ареста.

По думите на Борисов типична черта на "Продължаваме промяната" била да не се интересуват какво ще стане утре, а само от оцеляването си.

"Аз просто не мога да разбера как хората, които първи пуснаха духа от бутилката и започнаха с политически арести, сега се борят срещу тях. И то при положение, че има няколко съдебни състава, които се прознасят. А нас ни арестуваха без съд, без нищо. По решение на министър-председателя. Е това е политически арест. Иначе и аз съм разочарован, натъжен, но не мога да коментирам съда и оставянето на Коцев в ареста", добави лидерът на ГЕРБ.

На 23 септември Софийският апелативен съд потвърди, че Благомир Коцев остава под стража. Магистратите приемат, "че е налице обосновано предположение за извършено от Коцев престъпление, като се позовава на показанията на Пламенка Димитрова". Според тях, показанията на бившият зам.-кмет Диан Иванов, който напусна през месец май и беше сочен като основен свидетел на обвинението, са "в насока за съпричастност на Коцев" към повдигнатото обвинение и не смята, че показанията му са дискредитирани.

Съдът приема още и че са налице и достатъчно данни за обосновано предположение за извършено от Благомир Коцев корупционно престъпление по чл. 301-304б НК. Безспорно е, че по делото липсват доказателства обвиняемият да се укрие. Съществува обаче риск от извършване на престъпление, пишат в мотивите си апелативните магистрати.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.