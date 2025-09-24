От европейската политическа партия "Алианс на либералите и демократите за Европа" са поискали спиране на еврофондовете за България, заяви съпредседателят на ПП-ДБ

От "Продължаваме промяната - Демократична България" са внесли отново законопроекта, с който 3 милиарда лева да бъдат събрани от транзита на руски газ. Това обяви на брифинг в кулоарите на парламента съпредседателят на ПП-ДБ Асен Василев.

"Внесохме го януари, внасяме го и сега. България е единствената точка, през която се транзитира руски газ в момента. Това означава, че тези 3 милиарда ще бъдат взети от "Газпром", а няма да се вдигат данъците на българските граждани и българските фирми", защото виждате, че бюджетът вече е на червено", коментира Василев и добави:

"Миналия път, когато сложихме тази такса, имаше заплаха, че няма да ни пуснат в Шенген. Вече сме в Шенген. Няма кой да ни заплашва с нищо и България има в момента възможността тези пари да ги вземе от "Газпром", а не да ги взима от българските фирми и българските граждани".

По думите му това е и европейска, и световна политика, и добра политика за България, защото тези средства могат да се ползват за по-високи заплати например за лекарите.

Попитан за изводите на Международния валутен фонд, Асен Василев отбеляза, че такива изводи МВФ се е опитал да представи и преди 3 години.

"Това, което им казахме - че в рамките на 3% няма нужда да се вдигат абсолютно никакви данъци и увеличението на заплатите и на пенсиите е устойчиво. И това се видя, че е така. Тази година също е устойчиво, проблемът е, че се вдигнаха заплатите само в един сектор, а другите се замразиха", подчерта съпредседателят на ПП-ДБ.

"Ако погледнем взетите дългове от държавата - тези 18 млрд. - 6 млрд. са за финансиране на дефицита, 3 млрд. са за връщане на стари дългове и 9 млрд. са за касичките на Пеевски. Ако се махне краденето и касичките на Пеевски - пари има за всички други мерки", каза още Василев.

Относно решението на съда Благомир Коцев да остане в ареста, съпредседателят на ПП-ДБ посочи, че това е "поредното безобразие на българската правосъдна система".

По думите му в късните часове на нощта от европейската политическа партия "Алианс на либералите и демократите за Европа" са поискали спиране на еврофондовете за България.

"Заради кефа на голямото "Д" 6 млрд. евро няма да стигнат до българските граждани и българските фирми. Когато системата не работи, от Европа започват да действат", каза Василев.

"Когато една власт започне да се пази с полиция, тази власт е загубила правото да управлява страната", категоричен беше Асен Василев.

"Управляващите в момента не могат дори да си осигурят кворум. Хвалят се в ООН", добави депутатът.

