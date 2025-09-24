Когато трябваше да се ограничат покупките на газ и петрол от Русия, беше внесена прословутата дерогация за внос на петрол, която наля в касите на Путин няколко милиарда долара, заяви депутатът от ДПС-НН

Снимка: БТА

Въвеждането на такса върху транзита на руски газ не е мярка срещу режима на Путин, а е мимикрия, защото не може да бъде начислена и събрана такава от клиентите на "Булгартрансгаз". Това заяви депутатът от "ДПС-Ново начало" Йордан Цонев в пленарната зала, след като стана ясно, че от ПП-ДБ искат да внесат отново законопроекта, с който "3 милиарда лева да бъдат събрани от транзита на руски газ".

Цонев реагира остро, като уточни, че при предишния опит за подобно законодателство при правителството на Денков, Унгария ни е заплашила с вето за Шенген, а чрез дерогацията за руски горива през "Лукойл" правителството на "Продължаваме промяната" е обслужило режима на Путин с милиарди.

"Стигна се до това, че Унгария заплаши, че ще наложи вето върху приемането ни в Шенген, и се наложи да отменим разпоредбата. Когато наистина трябваше да се ограничат покупките на газ и петрол от Русия, беше внесена прословутата дерогация за внос на петрол. Возихте се по задните седалки на колите на шефовете на "Лукойл", договаряхте тази дерогация, която наля в касите на Путин няколко милиарда долара, с които беше финансирана войната", подчерта депутатът от "ДПС-Ново начало".

Асен Василев поиска от Киселова да прекъсва Цонев, когато говори неверни неща. Вече сме в Шенген, няма пречки това да бъде гласувано, да вземем 3 млрд. на година от транзитни такси и така да помогнем на бюджета и на българските граждани, обясни той и поиска прегласуване, но преди това проверка на кворума. След нея се оказа, че в залата са 111 депутати, което наложи и прекъсването от 15 минути.

Междувременно в кулоарите на НС Василев обясни, че това е и европейска, и световна политика, и добра политика за България, защото тези средства могат да се ползват за по-високи заплати например за лекарите.

