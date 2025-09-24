Въвеждането на такса върху транзита на руски газ не е мярка срещу режима на Путин, а е мимикрия, защото не може да бъде начислена и събрана такава от клиентите на "Булгартрансгаз". Това заяви депутатът от "ДПС-Ново начало" Йордан Цонев в пленарната зала, след като стана ясно, че от ПП-ДБ искат да внесат отново законопроекта, с който "3 милиарда лева да бъдат събрани от транзита на руски газ".

Парламентът

Цонев реагира остро, като уточни, че при предишния опит за подобно законодателство при правителството на Денков, Унгария ни е заплашила с вето за Шенген, а чрез дерогацията за руски горива през "Лукойл" правителството на "Продължаваме промяната" е обслужило режима на Путин с милиарди.

"Стигна се до това, че Унгария заплаши, че ще наложи вето върху приемането ни в Шенген, и се наложи да отменим разпоредбата. Когато наистина трябваше да се ограничат покупките на газ и петрол от Русия, беше внесена прословутата дерогация за внос на петрол. Возихте се по задните седалки на колите на шефовете на "Лукойл", договаряхте тази дерогация, която наля в касите на Путин няколко милиарда долара, с които беше финансирана войната", подчерта депутатът от "ДПС-Ново начало".

Асен Василев поиска от Киселова да прекъсва Цонев, когато говори неверни неща. Вече сме в Шенген, няма пречки това да бъде гласувано, да вземем 3 млрд. на година от транзитни такси и така да помогнем на бюджета и на българските граждани, обясни той и поиска прегласуване, но преди това проверка на кворума. След нея се оказа, че в залата са 111 депутати, което наложи и прекъсването от 15 минути.

Василев: Внесохме пак законопроекта, с който 3 млрд. лв. да бъдат събрани от транзита на руски газ
Междувременно в кулоарите на НС Василев обясни, че това е и европейска, и световна политика, и добра политика за България, защото тези средства могат да се ползват за по-високи заплати например за лекарите.

