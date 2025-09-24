Вицепрезидентът Илияна Йотова определи като кампания срещу президентската институция промените в законите за специалните служби, с които мнозинството в парламента се опитва да отнеме правомощия на държавния глава.

Президентът Радев

"Аз чакам все още солидните и сериозни аргументи защо това се прави. Още повече, че в недалечното минало такъв опит беше направен и след това, както знаете, нещата се върнаха отначало. Цялата тази кампания аз я наричам кампания, е срещу президентската институция, срещу президента Радев. Страховете от нарастващото влияние на президента, от покачването на неговия рейтинг, от това, че колкото сутрин, обед и вечер да повтарят колко е стабилно правителството, видно е, че никак не е стабилно мнозинството", каза вицепрезидентът.

Откакто Делян Пеевски заговори за държавата с главно "Д", сякаш нараснаха противоречията вътре в управлението и конфликтите, каза още днес пред журналисти Йотова преди да открие в Българската академия на науките форум, посветен на три паметни за България годишнини.

Според вицепрезидента тепърва предстои да видим какво означава държавата с главно "Д", допълва БТА. "Ще видим всички послания, действия, но смятам, че първо трябва да видим как ще се развие тази роля в мнозинството и в парламента. За мен това ще бъде показателно", заяви Йотова. На уточняващ въпрос ще затвърди ли това ролята на Делян Пеевски в управлението, тя каза, че откакто той е заговорил за държавата с главно "Д", сякаш са нараснали противоречията вътре в управлението и конфликтите. Тяхна работа е да решават тази криза, както искат, добави тя. Попитана означава ли това, че правителството може да приключи по-рано мандата си, вицепрезидентът отговори, че единственото нещо, което си пожелава като български гражданин, е това да не доведе до дестабилизация на страната и да не стане, така че всички тези движения, интриги, конфликти, взимания и раздели, да бъдат за сметка на българските граждани и на гърба на всички в една ситуация, която е доста тежка. Нито обещанията за контрол върху цените са изпълнени, нито поскъпването на този етап е овладяно, коментира вицепрезидентът. 

Йотова сподели очакванията си от новосъздадения Борд по водите, който се събира на първото си заседание по обед, допълва БНР.

Отнемат скоростно от Радев контрола над шефовете на спецслужби
Виж още Отнемат скоростно от Радев контрола над шефовете на спецслужби

"Доколкото аз имам информация, не сме канени в този формат, но не виждам и защо да бъдем канени. Единственото ми пожелание към този борд с участието на всички тези участници, да не бъде правопропорционално на безводието", коментира тя.

ИЗБРАНО
Зъболекарка от Мюнхен стана принцеса в сръбската кралска фамилия (снимки) Лайф
Зъболекарка от Мюнхен стана принцеса в сръбската кралска фамилия (снимки)
41424
С блъскане по масата, тряскане на врата и голям бисер: Гонзо обяви футбола ни за разпадащ се Корнер
С блъскане по масата, тряскане на врата и голям бисер: Гонзо обяви футбола ни за разпадащ се
15085
Димитър Манолов: Дълги години слушахме съветите на МВФ - съсипаха държавата Бизнес
Димитър Манолов: Дълги години слушахме съветите на МВФ - съсипаха държавата
8343
Откриха огромни подземни тунели на Венера (галерия) IT
Откриха огромни подземни тунели на Венера (галерия)
13151
Новооткрити раннохристиянски гробове в Перперикон дават нови сведения за живота на скалния град Impressio
Новооткрити раннохристиянски гробове в Перперикон дават нови сведения за живота на скалния град
2719
България се превръща в новата любима дестинация на турските пенсионери Trip
България се превръща в новата любима дестинация на турските пенсионери
1610
Домашни овесени сандвич бисквитки с ванилов крем Вкусотии
Домашни овесени сандвич бисквитки с ванилов крем
268
Тези зодиакални знаци ще спорят докрай, дори и да грешат Zodiac
Тези зодиакални знаци ще спорят докрай, дори и да грешат
1071