Йотова: Промените в законите за специалните служби са кампания срещу президента
Откакто Делян Пеевски заговори за държавата с главно "Д", сякаш нараснаха противоречията вътре в управлението и конфликтите, каза вицепрезидентът
Вицепрезидентът Илияна Йотова определи като кампания срещу президентската институция промените в законите за специалните служби, с които мнозинството в парламента се опитва да отнеме правомощия на държавния глава.
"Аз чакам все още солидните и сериозни аргументи защо това се прави. Още повече, че в недалечното минало такъв опит беше направен и след това, както знаете, нещата се върнаха отначало. Цялата тази кампания аз я наричам кампания, е срещу президентската институция, срещу президента Радев. Страховете от нарастващото влияние на президента, от покачването на неговия рейтинг, от това, че колкото сутрин, обед и вечер да повтарят колко е стабилно правителството, видно е, че никак не е стабилно мнозинството", каза вицепрезидентът.
Откакто Делян Пеевски заговори за държавата с главно "Д", сякаш нараснаха противоречията вътре в управлението и конфликтите, каза още днес пред журналисти Йотова преди да открие в Българската академия на науките форум, посветен на три паметни за България годишнини.
Според вицепрезидента тепърва предстои да видим какво означава държавата с главно "Д", допълва БТА. "Ще видим всички послания, действия, но смятам, че първо трябва да видим как ще се развие тази роля в мнозинството и в парламента. За мен това ще бъде показателно", заяви Йотова. На уточняващ въпрос ще затвърди ли това ролята на Делян Пеевски в управлението, тя каза, че откакто той е заговорил за държавата с главно "Д", сякаш са нараснали противоречията вътре в управлението и конфликтите. Тяхна работа е да решават тази криза, както искат, добави тя. Попитана означава ли това, че правителството може да приключи по-рано мандата си, вицепрезидентът отговори, че единственото нещо, което си пожелава като български гражданин, е това да не доведе до дестабилизация на страната и да не стане, така че всички тези движения, интриги, конфликти, взимания и раздели, да бъдат за сметка на българските граждани и на гърба на всички в една ситуация, която е доста тежка. Нито обещанията за контрол върху цените са изпълнени, нито поскъпването на този етап е овладяно, коментира вицепрезидентът.
Йотова сподели очакванията си от новосъздадения Борд по водите, който се събира на първото си заседание по обед, допълва БНР.
"Доколкото аз имам информация, не сме канени в този формат, но не виждам и защо да бъдем канени. Единственото ми пожелание към този борд с участието на всички тези участници, да не бъде правопропорционално на безводието", коментира тя.