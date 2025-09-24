Откакто Делян Пеевски заговори за държавата с главно "Д", сякаш нараснаха противоречията вътре в управлението и конфликтите, каза вицепрезидентът

873 Снимка: БТА

Вицепрезидентът Илияна Йотова определи като кампания срещу президентската институция промените в законите за специалните служби, с които мнозинството в парламента се опитва да отнеме правомощия на държавния глава.

"Аз чакам все още солидните и сериозни аргументи защо това се прави. Още повече, че в недалечното минало такъв опит беше направен и след това, както знаете, нещата се върнаха отначало. Цялата тази кампания аз я наричам кампания, е срещу президентската институция, срещу президента Радев. Страховете от нарастващото влияние на президента, от покачването на неговия рейтинг, от това, че колкото сутрин, обед и вечер да повтарят колко е стабилно правителството, видно е, че никак не е стабилно мнозинството", каза вицепрезидентът.

Откакто Делян Пеевски заговори за държавата с главно "Д", сякаш нараснаха противоречията вътре в управлението и конфликтите, каза още днес пред журналисти Йотова преди да открие в Българската академия на науките форум, посветен на три паметни за България годишнини.

Според вицепрезидента тепърва предстои да видим какво означава държавата с главно "Д", допълва БТА. "Ще видим всички послания, действия, но смятам, че първо трябва да видим как ще се развие тази роля в мнозинството и в парламента. За мен това ще бъде показателно", заяви Йотова. На уточняващ въпрос ще затвърди ли това ролята на Делян Пеевски в управлението, тя каза, че откакто той е заговорил за държавата с главно "Д", сякаш са нараснали противоречията вътре в управлението и конфликтите. Тяхна работа е да решават тази криза, както искат, добави тя. Попитана означава ли това, че правителството може да приключи по-рано мандата си, вицепрезидентът отговори, че единственото нещо, което си пожелава като български гражданин, е това да не доведе до дестабилизация на страната и да не стане, така че всички тези движения, интриги, конфликти, взимания и раздели, да бъдат за сметка на българските граждани и на гърба на всички в една ситуация, която е доста тежка. Нито обещанията за контрол върху цените са изпълнени, нито поскъпването на този етап е овладяно, коментира вицепрезидентът.

Йотова сподели очакванията си от новосъздадения Борд по водите, който се събира на първото си заседание по обед, допълва БНР.

"Доколкото аз имам информация, не сме канени в този формат, но не виждам и защо да бъдем канени. Единственото ми пожелание към този борд с участието на всички тези участници, да не бъде правопропорционално на безводието", коментира тя.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.