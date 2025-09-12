С растящата динамика в средата за сигурност расте и значението на Националната служба за охрана, заяви държавният глава; на честването присъстваха още Киселова, Желязков, както и шефът на НСО Емил Тонев

С растящата динамика в средата за сигурност расте и значението на Националната служба за охрана (НСО), заяви президентът Румен Радев в приветствието си на церемонията по случай 146 години от създаването на Службата, съобщиха от прессекретариата на президента.

Националната служба за охрана е значим фактор в системата за защита на националната сигурност, отбеляза държавният глава.

През годините от създаването си НСО съществено допринася за укрепването на държавния авторитет, а Службата преодолява множество предизвикателства и устоява на дълбоки политически превратности, посочи Румен Радев. Многократно реформирана Службата се доказа като необходим елемент от българската държавност, подчерта президентът.

Държавният глава изказа признателност към ръководството на НСО за усилията за повишаване на подготовката на личния състав, за подобряване на условията на труд, за издигане на мотивацията и престижа на служителите и за усъвършенстване на материално-техническата база.

Румен Радев благодари също така на офицерите, сержантите и служителите от НСО, които въпреки многобройните предизвикателства, с които се сблъскват ежедневно, продължават да изпълняват своята обществена мисия с чест, достойнство, отговорност и всеотдайност. Държавният глава открои и приноса на ветераните и предишните ръководства на Националната служба за охрана за съхраняването и пренасянето през поколенията на нейните традиции и добродетели, както и за това, че в спорадичните популистки опити за посегателства върху нейния авторитет, цялост и дори съществуване, продължават да застават с имената си в нейна подкрепа, добавя БТА.

В церемонията участваха също така председателят на Народното събрание Наталия Киселова, премиерът Росен Желязков и вицепрезидентът Илияна Йотова. "Приемам това като знак за внимание, за споделена грижа и държавна отговорност към вашата високоотговорна дейност", посочи президентът Радев и изрази увереност, че усилията в подкрепа на НСО ще продължат, за да може тя да бъде адекватна на непрекъснато растящите предизвикателства пред нея.

Председателят на парламента Наталия Киселова също поздрави служителите от Националната служба за охрана по повод 146-ата годишнина от основаването на ведомството, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

През всичките години на своето съществуване Службата е един от стълбовете на българската държавност и бди за сигурността на лицата в държавното управление, отбеляза председателят на парламента в своето обръщение към служителите на официалната церемония за отбелязване на празника.

Продължавайки делото на своите предци, започнали от времето на княз Александър Батенберг, Вие изпълнявате с чест възложената Ви мисия да защитавате живота, здравето и достойнството на длъжностните лица от противозаконни посегателства и да осигурявате безопасността на охранявани обекти и мероприятия, допълни Наталия Киселова.

Тя подчерта, че в днешното несигурно време, взривоопасната регионална и глобална среда за сигурност, международният тероризъм и организираната престъпност пораждат нови предизвикателства пред служителите на Националната служба за охрана.

"Пред Вас възникват все по-трудни задачи за решаването на които, уверена съм, сте добре подготвени и осигурени и няма да позволите да бъдете изненадани от внезапно възникващи рискове и заплахи", заяви тя.

Наталия Киселова увери служителите на НСО, че техните ежедневни задължения, изпълнявани отговорно и с висок професионализъм, се оценяват високо и по достойнство и изрази своята дълбока признателност и уважение към офицерите, сержантите и гражданските лица от службата. Тя им пожела и занапред много лични и професионални успехи.

Решително ще се противопоставим на всеки опит за компрометиране на доверието в институциите, заяви началникът на Националната служба за охрана (НСО) генерал-майор Емил Тонев в обръщение по повод 146 години от създаването на държавната охранителна служба на България, съобщиха от пресцентъра й.

С тържествена церемония в централата на службата НСО отбеляза професионалния си празник и годишнината от основаването си.

"Националната служба за охрана е едно от лицата на българската държавност. Нестихващите атаки срещу държавни институции и опитите да бъде подкопавано общественото доверие в тях подкопават доверието и авторитета и на НСО", заяви началникът на службата. Според него тези процеси "не трябва и няма да повлияят" върху ежедневната работа в изпълнение на основната дейност на НСО.

НСО е специализирана военизирана държавна служба към президента на България, се посочва в информация на отдел "Справочна" на БТА. Дейността на НСО е елемент от дейността по защитата на националната сигурност, насочена към осигуряване безопасността на определените в Закона за НСО лица, обекти и събития.

От 2020 г. началник на НСО е генерал-майор Емил Тонев.

