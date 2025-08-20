Скорострелно Радев преназначи ген.-майор Емил Тонев за шеф на НСО
Президентът издаде указа само няколко часа след като получи съгласието на кабинета "Желязков"
Президентът Румен Радев скорострелно преназначи досегашния шеф на НСО на поста, само няколко часа след като получи съгласието на правителството.
Държавният глава издаде указ, с който преназначава генерал-майор Емил Тонев на длъжността началник на Националната служба за охрана (НСО), съобщиха от прессекретариата "Дондуков" 2.
Министерският съвет даде съгласието си генерал-майор Емил Тонев да бъде преназначен на длъжността началник на НСО, след като предложението беше направено от Президентството.
Процедурата е била задействана на 27 юни 2025 г. с писмо на главния секретар на президента, с което е поискано от МС той да запази поста си.
В началото на днешното заседание премиерът Росен Желязков съобщи, че ще предложи Емил Тонев да бъде преназначен. Министерският съвет ще изпълни този ангажимент, воден от разбирането за партниране с останалите институции по отношение на конституционно установените задължения, когато става въпрос за военизирана структура на НСО, която е част от въоръжените сили и от правомощията на президента като върховен главнокомандващ, каза още премиерът, цитиран от БТА.
Емил Тонев зае стана началник на НСО преди пет години.
Той е роден през 1970 г. в Хасково, посочва НСО на своя сайт. Завършва Военния факултет на Националната спортна академия с магистърска степен през 1993 г. Майстор на спорта по кикбокс.
През 1995 г. постъпва на работа в системата на МВР. В продължение на три години е асистент във Висшия институт за подготовка на офицери и научно-изследователска дейност. От 1997 г. до 1999 г. работи в Бюрото за оперативно издирване, а от 1999 г. до 2004 г. - в Дирекция "Национална служба сигурност", където заема оперативни длъжности.
През 2004 г. е назначен на кадрова военна служба в НСО, като последователно заема длъжностите инспектор, старши инспектор, главен инспектор, началник на сектор и началник на отдел.
През 2000 г. завършва едногодишен курс за първоначална подготовка на офицери по национална сигурност в Академията на МВР, а през 2003 г. - двумесечен курс в Международна правоохранителна академия (ILEA) в Будапеща, Унгария. През 2007 г. завършва курс "Дипломатическа сигурност", "Лична и постова охрана" в ILEA, Будапеща, Унгария; през 2012 г. - курс "Охрана на високопоставени личности" в Дирекция за международно сътрудничество на френската полиция в Ойсел, Франция , а през 2014 г. - курс "Дипломатическа сигурност", "Разкриване на враждебно наблюдение", Атина, Гърция.
През 2018 г. завършва стратегически курс с квалификация "Изпълнение на ръководни длъжности в системата за национална сигурност и отбрана" във Военната академия "Георги Ст. Раковски".
С указ от 2016 г. на президента е назначен за заместник-началник на НСО. С друг указ на държавния глава от 2020 г. е назначен за изпълняващ правомощията на началник на НСО. По-късно същата година е назначен на длъжност началник на НСО и е удостоен с висше офицерско звание "бригаден генерал". През септември 2024 г. президентът Румен Радев го удостои с висше офицерско звание "генерал-майор".