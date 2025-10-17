Трети ден парламентът няма да работи заради липса на кворум.

Парламентът

Този път в залата бяха най-малък брой депутати, които се регистрираха - 53-ма от ПП-ДБ, АПС, МЕЧ и двама от БСП.

Електронното табло показа, че отново показа нагледно, че няма как да се състои пленарно заседание. Председателката Наталия Киселова насрочи следващото пленарно заседание за 22 октомври.

В сряда се регистрираха 61 депутати, а в четвъртък с 10 повече - тогава бяха 71 народни представители.

Така народните избраници пропуснаха цяла работна седмица, а ГЕРБ демонстрираха, че без тях не може да има кворум.

Днес депутатите от "Величие" не допуснаха "комуникационна грешка" и спазиха партийната повеля и не се регистрираха, нито един не се отклони от решението.

Заради това, че 8 от всички 10 в групата вчера се регистрираха, лидерът Ивелин Михайлов свали доверие от тях, а те се извиниха "трикратно" и се оправдаха, че са се объркали, понеже досега не са изпадали в ситуация мнозинството да бойкотира заседанията.

Таблото изписа всички 10 съпартийци на Ивелин Михайлов като нерегистрирани.

Без ГЕРБ втори ден няма кворум в парламента
Парламентарната криза започна още в сряда, вследствие на решението на ГЕРБ във вторник да не крепят повече кморума и да решат дали изобщо да остават в управлението, след като се наредиха шести на изборите за ОбС в Пазарджик. По нареждане на лидера Бойко Борисов депутатите заминаха по избирателните региони, за да питат структурите чувстват ли се единни, "изядена" ли е партията и искат ли да напускат властта.

След като представителите на ГЕРБ заминаха по родните места, по техен пример спряха да се регистрират за кворум и останалите формации от мнозинството, както и опозиционната "Възраждане".

Опозицията призова за оставка на правителството и предсрочни избори, а управляващите се готвят за преформатиране на властта и смяна на министри. 

Неофициално се разбра, че коалиционните партньори от ИТН и БСП вече разговарят за министерски рокади с Росен Желязков. До понеделник ГЕРБ се очаква да кажат какво е окончателното им решение за управлението оттук насетне.

