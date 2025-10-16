По инициатива на Росен Желязков са проведени първоначални разговори с представители на БСП и ИТН

2995 Снимка: Bulphoto

От днес се водят разговори между официалните участници в управляващата коалиция за действия, с които да се излезе от политическа криза, довела до блокаж в работата на парламента и на правителството.

БНР съобщи, позовавайки се на свои източници, че премиерът Росен Желязков вече провежда срещи за това дали да се преформатира управлението със смяна на министри.

По инициатива на Желязков до момента са проведени първоначални разговори с представители на БСП и с "Има такъв народ".

Двете формации трябва да формират мнение, дали "ДПС-Ново начало" да участва официално в управлението на страната и под каква форма би могло да стане това.

По-рано днес на пресконференция от БСП заявиха, че са склонни на преформатиране на кабинета, както и да бъдат сменени всичките им участници във властта, в това число и председателката на парламента Наталия Киселова, ако се наложи нова формула на управлението. Тогава обаче преговорите трябва да започнат отначало.

Социалистите очакват ГЕРБ да кажат как ще продължи занапред властта. "Готови сме на всякакви разговори за запазване на правителството, с оглед на задачите пред страната и бюджета. Инициативата обаче е на мандатоносителя", декларира лидерът на социалистите. Към този момент няма яснота и покана за подобни разговори. Атанас Зафиров призна, че се чува в оперативни разговори с премиера Росен Желязков, но по темата за безводието и украинските бежанци, на които се оказало, че държавата две години не е плащала хотелите.

"Очакваме от нашите партньори ясни отговори и диалог в името на бъдещето на България. Склонни сме да сменим всички наши участници в това управление, стига да получим убедителни аргументи, няма свещени крави", каза той, като включи и себе си. В същото време посочи, че не е чул никакви аргументи срещу работата на Наталия Киселова, след като по време на изявлението на лидера на ГЕРБ беше заговорено за нейната смяна.

Нейната оставка и смяната и на върха на парламента с човек на ГЕРБ вече поискаха както Бойко Борисов, така и Делян Пеевски.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов заяви, че ПП-ДБ няма да участват в евентуални преговори с ГЕРБ за съставяне на ново правителство, ако получат покана в разгарящата се политическа криза. Божанов бе гост в предаването "Лице в лице" по bTV и прогнозира, че настоящото управление ще се преформатира с официалното влизане на Делян Пеевски в него.

"Няма да участваме в преговори с ГЕРБ. Вече веднъж се включихме в такива и исканията ни за изваждане на Пеевски от властта не бяха приети", припомни Божанов. Партийният лидер отново разви тезата си, че продължаващата вече пет години политическа криза се дължи на неограниченото влияние на Пеевски в службите и съдебната власт. Божанов подчерта, че това позволява на Пеевски да направлява политическите процеси със заплахи и наказателно-процесуални методи.

"Явно ще остане някаква вариация на това правителство с вкаран Пеевски през парадния вход на властта", коментира Божанов. Той заяви още, че на отминалите избори за общински съвет в Пазарджик лидерът на ДПС - Ново начало е демонстрирал на Борисов, че ако не му осигури контролиран вот, ГЕРБ остават шести.

Според Божанов в началото на седмицата Борисов е изиграл странно театрално представление и колкото и да му се иска отново да е министър-председател, за целта изглежда му е необходимо позволението на Пеевски.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.