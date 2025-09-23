Кметът на столицата настоява за концесия на общинското дружество, а прокурорската проверка да се върне и 15 г. назад

Кметът на София Васил Терзиев реагира на сигнала на Делян Пеевски до прокуратурата срещу "Топлофикация София" с позиция в социалната мрежа, в която посочи, че проблемите са наследени от неговия екип, който обаче не управлява дружеството, а то е под контрола на ГЕРБ, БСП и ИТН. Терзиев изрази и учудване от активността на лидера на "ДПС - Ново начало" относно общинските проблеми.

"Интересно кога санкционираният за корупция по Магнитски г-н Пеевски успя да "оправи държавата с главно Д", че вече започна да "оправя" и проблемите на "Топлофикация София", написа във Фейсбук столичният кмет.

Той посочи, че се надява държавното обвинение да се върне години назад в проверката, инициирана от Пеевски, за да се види коренът на проблема.

"Разчитам прокуратурата да направи детайлно разследване на управлението на "Топлофикация" през последните 15 години – защото хората на София заслужават истината, а виновните – отговорност", заяви Терзиев.

Той беше обвинен по-рано сутринта от Пеевски, че кризата с парното на столичани от "Дружба - 2" е "поредният провал на кмета Терзиев".

Градоначалникът опонира задочно на лидера на ДПС - НН и отхвърли обвиненията.

"Топлофикация" беше в изключително тежко финансово и техническо състояние много преди да стана кмет. И до днес дружеството се управлява от ГЕРБ, БСП и ИТН - не от мен или моя екип", посочи той.

По думите му натрупаните дългове и зависимостта от "Булгаргаз" са резултат от години безхаберие и умишлено бездействие и той вижда само един изход от ситуацията.

"Затова настоявам за концесия – за да не може повече фирмата да бъде доена от "обръчи от фирми" и сметката за чуждото забогатяване да се плаща от софиянци", предлага Васил Терзиев.

"А що се отнася до "съветите" на г-н Пеевски - по-добре да стои много далеч, написа Терзиев. Всички помним съдбата на Лафка, Булгартабак, КТБ и още куп предприятия, до които се докосна символът на разрухата "феноменът Пеевски", отбеляза столичният кмет.

И заключи по негов адрес: "Точно такива демагози са в основата на кризите – и в държавата, и в дружествата. Те винаги са "далеч от хората", но близо до ресурсите".

"Софиянци имат нужда от прозрачност, стабилност и модерна енергийна услуга – не от нови схеми и празни приказки", обобщи столичният кмет.

Повод за напрежение около дружеството стана решението му да предприеме ремонт по тръбите точно в зимния сезон и да остави близо 30 000 жители на кв. "Дружба - 2" без парно и топла вода до 30 декември. Тов изкара жителите на квартала на протести, а в понеделник те блокираха и движението по бул. "Цариградско шосе".

Кметът съобщи, че е създадена работна група заедно с общински съветници, която да подготви външен технически, финансов и бизнес одит на "Топлофикация София". Според Терзиев хиляди семейства в „Дружба-2“ са изправени пред абсурд – да останат без парно и топла вода почти три месеца в разгара на зимата.

Министърът на енергетиката Жечо Станков проведе спешни срещи, изпрати свои експерти от министерството в дружеството и настоя да се преразгледа планът за тримесечното спиране на топлото.

От "Топлофикация" обявиха, че няма как да възмездят хората за времето без парно, защото имали дългове, а и нормативната уредба не го позволявала. От дружеството обаче обещаха да разделят квартала на няколко сектора и да спират парното и топлата вода за не повече от 15 дни за всеки район поетапно.

