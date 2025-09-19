По моя инициатива създадохме работна група заедно с общински съветници, която да подготви външен технически, финансов и бизнес одит на "Топлофикация София". Това информира кметът на столицата Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на Столичната община. Повод за позицията на кмета е предстоящото спиране на топлоподаването в квартал "Дружба - 2" за почти три месеца.

Столична община

По думите на Терзиев целта на работната група е международни експерти да оценят реалното състояние на дружеството и да разгледаме различни варианти за неговото управление - включително и възможността да се привлече чуждестранен оператор с опит.

Според кмета хиляди семейства в "Дружба" - 2 са изправени пред абсурд - да останат без парно и топла вода почти три месеца в разгара на зимата.

Можем да говорим много за това как стигнахме дотук и кои са виновниците - каква е историята на дружество с над два милиарда лева дълг, стара топлопреносна мрежа и клиенти, които не могат да разчитат на предлаганата услуга, допълни кметът.

Днес Терзиев е изпратил и официално искане до "Топлофикация" за подробен график на ремонтите, за да може да се гарантира топлоподаването в трите детски градини и трите училища в квартала, съобщават още от Столичната община.

Основните задачи пред следващото ръководство на "Топлофикация София" са ясни, а моята отговорност като кмет е да има прозрачен избор на оператор, който възможно най-добре да отговори на тези изисквания, посочи Терзиев.

Той очерта следните изисквания: да бъдат направени инвестиции за обновяване на остарялата мрежа и изграждане на нови ко-генерационни мощности, да се гарантират социално поносими цени за хората, да се преструктурират дълговете към държавата и "Топлофикация" да се превърне в дружество, което не е бреме, а носи приходи за общината.

Като добър пример за успешно управление на общинските активи кметът посочи "Софийска вода". През последните години загубите на вода там намаляха значително, което означава и по-малко източване на язовир "Искър", въпреки нарасналото потребление в града, подчерта той.

За мен е приоритет като община да защитим интереса на гражданите и да гарантираме, че те ще получават качествена и надеждна услуга на поносими цени. Надявам се и на подкрепа от страна на Общинския съвет за предстоящото предложение да преминем към задълбочен анализ и последваща концесия на дружеството, допълни кметът.

Днес омбудсманът Велислава Делчева сезира Комисията по енергетика в Народното събрание след постъпили над 200 жалби само за ден след решението на "Топлофикация София" да извърши 90-дневен ремонт на топлопреносната мрежа в ж.к. "Дружба 2".

 

