Парламентът

Лидерът на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски подаде сигнал до прокуратурата за предстоящия ремонт на „Топлофикация София“ и спирането на топлоподаването за почти три месеца в столичния квартал "Дружба – 2", съобщиха от пресцентъра на партията.

Пеевски сигнализира прокуратурата да разследва дали дружеството не се води умишлено към фалит, както и за заявеното намерение на кмета на София Васил Терзиев да предложи услугата за концесиониране, посочват от пресцентъра.

"Топлофикация София" не е просто едно общинско дружество, от него зависи качеството на живот на над милион потребители в София и всяка нестабилност има много тежки социални последици, се казва в сигнала до прокуратурата.

Кризата с парното в "Дружба 2" е поредният провал на кмета Терзиев, на "Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и техните партньори от “Спаси София”, които за две години не успяха да предотвратят или преодолеят нито един проблем на столицата, а сега се опитват да легитимират поредния си грабеж", коментира Делян Пеевски за подадения сигнал.

"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите на "Дружба" 2, иска по-скъпо парно
Виж още "Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите на "Дружба" 2, иска по-скъпо парно

Държавата трябва да намери решение, с което да защити интереса на гражданите, защото в противен случай рискува некадърният кмет Васил Терзиев да остави без парно и топла вода засега "Дружба 2", а после и цяла София, посочват още от пресцентъра, цитирани от БТА.

"Това е Държава с главно "Д", защото тя трябва да е там, където са хората и техните проблеми", заявява Пеевски.

Преди ден жители на столичния квартал "Дружба 2" протестираха срещу това да останат без парно и топла вода за три месеца като блокираха движението по бул. "Цариградско шосе".

От "Топлофикация" обявиха, че няма как да бъдат компенсирани, тъй като нормативната уредба не го позволява, а и дружеството има много дългове.

ИЗБРАНО
Любовната история, която интернет никога няма да забрави Лайф
Любовната история, която интернет никога няма да забрави
13101
Триумф навръх празника: България е четвъртфиналист на Световното по волейбол Корнер
Триумф навръх празника: България е четвъртфиналист на Световното по волейбол
9278
Турция обяви високи мита върху вноса на автомобили извън ЕС Бизнес
Турция обяви високи мита върху вноса на автомобили извън ЕС
3281
Ревю: Кой е новият ни фаворит за смарт часовник на годината IT
Ревю: Кой е новият ни фаворит за смарт часовник на годината
2929
Постамент с надпис, посветен на жена философ от 3 век, бе открит край новозагорското село Караново Impressio
Постамент с надпис, посветен на жена философ от 3 век, бе открит край новозагорското село Караново
12679
Малкият остров, завзет от Великобритания, за да бъде спасен от СССР Trip
Малкият остров, завзет от Великобритания, за да бъде спасен от СССР
20031
Набързо: Спагети с чесън, яйца и пармезан Вкусотии
Набързо: Спагети с чесън, яйца и пармезан
326
Кои зодиакални знаци са склонни да сключат брак по сметка? Zodiac
Кои зодиакални знаци са склонни да сключат брак по сметка?
209
Есента започна, очакват ни чувствително захлаждане с 10-15 градуса, студен вятър и облачни дни Времето
Есента започна, очакват ни чувствително захлаждане с 10-15 градуса, студен вятър и облачни дни
314