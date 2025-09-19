От районната администрация са писали до ЕРМ - Запад, с въпрос ще издържи ли електропреносната мрежа, ако всички преминат на отопление на ток, а омбудсманът сезира Комисията по енергетика заради ремонта

Започващ поетапен текущ ремонт на топлофикационната мрежа с трайност 90 дни предизвиква протести в столичния квартал "Дружба".

"Ако ремонтът на парното не бъде отложен за следващото лято, ще организираме гражданско неподчинение." Това заявиха жители на софийския квартал "Дружба" 2, събрали се на протест сутринта срещу очаквания ремонт на мрежата за топлоподаване.

В сряда от "Топлофикация-София" обявиха на интернет страницата си, че от 2 октомври започва ремонт на 10-километрови топлопроводи, който е абсолютно наложителен заради амортизацията на построената преди 40 години мрежа. Жителите на "Дружба-2" разполагат с две седмици, за да се подготвят за ремонт, планиран да приключи около новогодишните празници.

Вчера граждани протестираха пред сградата на "Топлофикация АД" на бул. "Цариградско шосе" 28 Б, в 18 часа днес също излизат на протест.

Според Станиил Йотов, който живее в квартала повече от 30 години, става дума за "мащабна диверсия срещу населението", защото кварталът ще бъде без топла вода и парно през отоплителния сезон.

"Аз го наричам терор и геноцид срещу поне 30 000 жители на "Дружба" 2, и това да го съобщят от днес за утре. Трябва този ремонт да не се провежда в студените месеци на годината", коментира Йотов пред БНР.

Според местните жители това е недопустимо. Те питат защо ремонтът започва през октомври, а не през лятото:

"Може ли през зимния период да нямате парно, да нямате топла вода и да плащате сметки";

"Какво ще правят в училищата, в детските градини, всички като пуснат климатиците, какво ще правим";

"Надяваме се тези хора да осъзнаят какво правят и да си сменят плановете".

От дружеството вчера обясниха, че топлоподаването няма бъде спряно за всички през целия период, а ще се работи поетапно и с предсрочно възстановяване на услугата в ремонтираните участъци.

На 29 септември ще бъде представен график кога къде ще се спират парното и топлата вода.

Районният кмет Петко Краев получил като разяснение от "Топлофикация", че ремонтът не може да се отложи за другото лято: "Аварията е наистина голяма. Ако се отложи, през седмица ще има аварии". Там го уверили, че ремонтът не е започнал през лятото, защото е била в ход процедура.

От районната администрация са писали до ЕРМ - Запад, с въпрос ще издържи ли електропреносната мрежа, ако всички преминат на отопление на ток.

Междувременно омбудсманът Велислава Делчева сезира Комисията по енергетика в Народното събрание след постъпили над 200 жалби само за ден. В писмото си тя напомня, че според Закона за енергетиката "Топлофикация София" е длъжна да гарантира сигурността, непрекъснатостта и качеството на снабдяването. Министърът на енергетиката носи отговорност за контрола върху техническото състояние на мрежата, а КЕВР следи за спазване на лицензионните условия и сигурността на доставките.

Омбудсманът подчертава, че още в началото на 2025 г., след изрични писма на институцията на обществения защитник, "Топлофикация София" е заявила готовност за ремонт след приключване на отоплителния сезон 2024-2025 г. Това не е направено, което сега поставя хиляди домакинства в риск да останат без отопление и топла вода. Сред тях са възрастни хора, семейства с малки деца и домакинства с ниски доходи. Делчева поставя и въпроса дали електропреносната мрежа в района може да издържи на повишено натоварване.

Омбудсманът обръща внимание и на начисляването на прогнозни сметки за клиенти, които няма да получават топлоенергия по време на ремонта. Тя настоява за решение тези начисления да бъдат спрени.

В отделно писмо до изпълнителния директор на "Топлофикация София" Велислава Делчева изисква съкращаване на срока на ремонта, прекратяване на начисляването на прогнозни сметки на засегнатите клиенти и компенсиране на потърпевшите в ж.к. "Дружба - 2".

"Гражданите справедливо настояват за преразглеждане на организацията и сроковете на ремонтните дейности, които засягат хиляди домакинства", подчертава омбудсманът.

