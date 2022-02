Лидерът на опозицията срещу Александър Лукашенко в Беларус - Светлана Тихановска, е получила подкрепа лично от външния ни министър Теодора Генчовска. Това стана ясно след снимка, която Тихановска публикува в "Туитър". Двете са се срещнали по време на конференцията по сигурност в Мюнхен през изминалия уикенд.

"По време на среща с министъра на външните работи на България благодарих за включването в кампанията за солидарност с Беларус. България има опит в успешния преход към демокрация, от който се нуждаем и ние. Обсъдихме дипломатическата помощ за Беларус", написа Тихановска в "Туитър", като придружи поста си със съвместна снимка с Генчовска.

Опозиционерката се включи в конференцията за сигурност в Мюнхен, за да подкрепи кампанията си срещу "руската окупация на Беларус". Тя проведе разговори с държавния секретар на САЩ Антъни Блинкен, с лидера на републиканците и говорител на Камарата на представителите Нанси Пелоси и редица американски конгресмени. Тихановска разговаря и с директора на Американския еврейски комитет Давид Харис, като пред него тя обяви, че "диктатурата на Беларус използва антисемитизъм, за да подсили терора", а еврейската общност в страната е принудена да мълчи.

От своя страна Теодора Генчовска обяви в Мюнхен, че българската държава застава плътно зад Украйна. Тя потвърди, че страната ни е готова да се присъедини към пакета от серизни санкции, който може да бъде приложен от ЕС във всеки един момент.

Теодора Генчовска вече е в Брюксел за редовното заседание на Съвета "Външни работи". Той ще започне с работна закуска с министъра на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба.

