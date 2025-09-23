Столична община подписа договор за обслужваща банка с "Пощенска банка". Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация, като добавиха, че това е важна стъпка към по-сигурно и ефективно управление на общинските средства и стабилност в интерес на гражданите на София.

Столична община

Досегашният партньор - Общинска банка, с която Общината работи близо три десетилетия, взе решение да прекрати обслужването на сметките на Столична община. Това наложи провеждането на процедура за избор на нова банка, която да поеме управлението на средствата на Общината с предвидимост, сигурност и ефективност, отбелязаха от общинската администрация.

"Вярвам, че след проведената прозрачна процедура за избор на нова банка ще можем да гарантираме по-добро управление и повече стабилност за средствата на софиянци. Заедно показахме, че можем да взимаме важни решения открито, в дух на сътрудничество и с отговорност към гражданите", заяви кметът на София Васил Терзиев.

Екипът на Столична община вече работи активно по прехода към новата обслужваща банка, като от началото на октомври ще бъдат открити новите разплащателни сметки, отбелязаха от общинската администрация. И добавиха, че всички заинтересовани страни ще бъдат своевременно уведомени за тях.

Четири банки са подали оферти за обслужваща банка на Столична община
Виж още Четири банки са подали оферти за обслужваща банка на Столична община

Столична община изразява благодарност към служителите и общинските съветници, които подкрепиха решението и участваха в решаването на този важен за града казус, посочиха от общинската администрация.

След прекратяването на договорите от "Общинска банка" беше създадена работна група, която изготви критерии за подбор и въз основа на тях започна процедура по договаряне без предварително обявление с водещите банки в страната.

По предложение на работната група официални покани за участие в процедурата бяха изпратени до четирите най-големи банки в страната по критериите на БНБ: "Банка ДСК" АД, "Обединена българска банка" АД, "Уникредит Булбанк" АД, "Юробанк България" АД, като и четирите отправиха оферти.

ИЗБРАНО
Камелия стана майка за втори път Лайф
Камелия стана майка за втори път
17695
Усман Дембеле стана шестият французин, който прегръща "Златната топка" Корнер
Усман Дембеле стана шестият французин, който прегръща "Златната топка"
10723
Бъфет окончателно приключи с китайците от "Би Уай Ди" Бизнес
Бъфет окончателно приключи с китайците от "Би Уай Ди"
4996
Ревю: Кой е новият ни фаворит за смарт часовник на годината IT
Ревю: Кой е новият ни фаворит за смарт часовник на годината
10652
Неофройдистката Карен Хорни била влюбена в брат си Impressio
Неофройдистката Карен Хорни била влюбена в брат си
2929
„Разказът на прислужницата“ оживява в София: 40 години размисъл за свобода и права URBN
„Разказът на прислужницата“ оживява в София: 40 години размисъл за свобода и права
3890
Как край Кавала се създава българска Ривиера Trip
Как край Кавала се създава българска Ривиера
8302
Набързо: Спагети с чесън, яйца и пармезан Вкусотии
Набързо: Спагети с чесън, яйца и пармезан
1042
Кои зодиакални знаци са склонни да сключат брак по сметка? Zodiac
Кои зодиакални знаци са склонни да сключат брак по сметка?
996
Есента започна, очакват ни чувствително захлаждане с 10-15 градуса, студен вятър и облачни дни Времето
Есента започна, очакват ни чувствително захлаждане с 10-15 градуса, студен вятър и облачни дни
3772