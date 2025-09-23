От началото на октомври ще бъдат открити новите разплащателни сметки

621 Снимка: БТА

Столична община подписа договор за обслужваща банка с "Пощенска банка". Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация, като добавиха, че това е важна стъпка към по-сигурно и ефективно управление на общинските средства и стабилност в интерес на гражданите на София.

Досегашният партньор - Общинска банка, с която Общината работи близо три десетилетия, взе решение да прекрати обслужването на сметките на Столична община. Това наложи провеждането на процедура за избор на нова банка, която да поеме управлението на средствата на Общината с предвидимост, сигурност и ефективност, отбелязаха от общинската администрация.

"Вярвам, че след проведената прозрачна процедура за избор на нова банка ще можем да гарантираме по-добро управление и повече стабилност за средствата на софиянци. Заедно показахме, че можем да взимаме важни решения открито, в дух на сътрудничество и с отговорност към гражданите", заяви кметът на София Васил Терзиев.

Екипът на Столична община вече работи активно по прехода към новата обслужваща банка, като от началото на октомври ще бъдат открити новите разплащателни сметки, отбелязаха от общинската администрация. И добавиха, че всички заинтересовани страни ще бъдат своевременно уведомени за тях.

Столична община изразява благодарност към служителите и общинските съветници, които подкрепиха решението и участваха в решаването на този важен за града казус, посочиха от общинската администрация.

След прекратяването на договорите от "Общинска банка" беше създадена работна група, която изготви критерии за подбор и въз основа на тях започна процедура по договаряне без предварително обявление с водещите банки в страната.

По предложение на работната група официални покани за участие в процедурата бяха изпратени до четирите най-големи банки в страната по критериите на БНБ: "Банка ДСК" АД, "Обединена българска банка" АД, "Уникредит Булбанк" АД, "Юробанк България" АД, като и четирите отправиха оферти.

