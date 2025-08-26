В определения срок за участие своите оферти подадоха всички четири банки, които предварително бяха поканени да се включат в процедурата за избор на нова обслужваща банка на Столична община, съгласно критериите на Българската народна банка за най-големи финансови институции у нас. Това съобщиха от общинската администрация на сайта си.

Столична община покани 4 банки да поемат парите на София, чака офертите им 10 дни
Виж още Столична община покани 4 банки да поемат парите на София, чака офертите им 10 дни

Столична община приключи първия етап от процедурата за избор на нова обслужваща банка, информират още оттам. Процедурата има за цел да гарантира ефективно, прозрачно и сигурно финансово управление на средствата на общината и нейните структури. Събирането на оферти е важна стъпка към избора на партньор, който ще отговаря за финансовото обслужване на Столичната община през следващите години, посочват от общинската администрация.

Оттам обясниха, че следващият етап е оценка на подадените оферти от назначената комисия, която включва представители на общинската администрация и общински съветници. На база на ясно определени критерии комисията ще излъчи най-подходящия партньор за финансовото обслужване на общината.

След прекратяването на договорите от "Общинска банка", беше създадена работна група, която изготви критерии за подбор и въз основа на тях започна процедура по договаряне без предварително обявление с водещите банки в страната.

По предложение на работната група официални покани за участие в процедурата бяха изпратени до четирите най-големи банки в страната по критериите на БНБ: "Банка ДСК" АД, "Обединена българска банка" АД, "Уникредит Булбанк" АД, "Юробанк България" АД.

Вчера на извънредно заседание Столичният общински съвет (СОС) единодушно прие да упълномощи кмета на София Васил Терзиев да избере нова банка за обслужване на общинските средства. В гласуването участваха 47 общински съветници, като докладът беше приет с 47 гласа "за".

ИЗБРАНО
Емрах Стораро се сгоди Лайф
Емрах Стораро се сгоди
45928
Отказал се от България футболен талант: Благодаря за всичко! Корнер
Отказал се от България футболен талант: Благодаря за всичко!
6537
Ефектът "2 в 1": Чудото на хапчетата за отслабване прекроява здравето и икономиката Бизнес
Ефектът "2 в 1": Чудото на хапчетата за отслабване прекроява здравето и икономиката
6568
Китай представя най-новите си оръжия след седмица IT
Китай представя най-новите си оръжия след седмица
3157
Булката на вятъра остава с него до смъртта му Impressio
Булката на вятъра остава с него до смъртта му
10531
Какво танцува Gen Z, докато ние още чакаме метрото URBN
Какво танцува Gen Z, докато ние още чакаме метрото
979
5 средиземноморски дестинации, където да удължите лятото Trip
5 средиземноморски дестинации, където да удължите лятото
2806
Бързи туршии: Всичко, което ви трябва, са 15 минути Вкусотии
Бързи туршии: Всичко, което ви трябва, са 15 минути
6238
Меркурий в наталната карта: Как общувате, спорите и обяснявате чувствата си? Zodiac
Меркурий в наталната карта: Как общувате, спорите и обяснявате чувствата си?
946
Есента наближава, но ни очаква още много слънце, горещо време и тропични нощи Времето
Есента наближава, но ни очаква още много слънце, горещо време и тропични нощи
2644