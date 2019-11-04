Йорданка Фандъкова води с 5.22% пред Мая Манолова след обработката на 67.63% от протоколите. В абослютна стойност разликата на този етап е от точно 14 437 гласа в полза на кандидата на ГЕРБ и СДС за четвърти мандат начело на София.
Местни избори 2019
Това показват изнесените от ЦИК данни от баклотажите към 2 часа тази нощ. От тях става ясно още, че Корнелия Маринов от ГЕРБ печели Ловеч с минималния аванс от 347 гласа пред Радина Банкова от БСП. Резултатът в Града на люляците е окончателен.
До последно ще остане напрежението в Перник. При обработени 80.4% от протоколите в миньорския град начело е Станислав Владимиров от БСП с 50.97% пред Вяра Церовска от ГЕРБ с 47.06%.
София - при обработени 67.63%
Йорданка Фандъкова (ГЕРБ/СДС) - 50.16% (138 721 гласа)
Мая Манолова (независим, подкрепена от БСП и ДБГ) - 44.94% (124 284 гласа)
Перник - при обработени 80.4%
Станислав Владимиров (БСП) - 50.97% (15 837)
Вяра Церовска (ГЕРБ) - 47.06% (14 624)
Пловдив - при обработени 83.39%
Здравко Димитров - 56.98% (38 308)
Славчо Атанасов - 38.49% (25 875)
Благоевград - окончателен резултат
Румен Томов (независим, подкрепен от БСП) - 56.61% (18 639)
Атанас Камбитов (ГЕРБ) - 40.98% (13 494)
Варна - при обработени 65.95%
Иван Портних (ГЕРБ) - 61.32% (32 452)
Костадин Костадинов (Възраждане) - 35.45% (18 760)
Видин - окончателен резултат
Цветан Ценков (Коалиция СДС) - 58.27% (11 610)
Огнян Ценков (ГЕРБ) - 39.49% (7869)
Добрич - окончателен резултат
Йордан Йорданов (Коалиция ДБГ) - 66.54% (18 898)
Надежда Петкова (ГЕРБ/СДС) - 31.97% (9079)
Ловеч - окончателен резултат
Корнелия Маринова (ГЕРБ) - 48.45% (8395)
Радина Банкова (БСП) - 46.45% (8048)
Пазарджик - окончателен резултат
Тодор Попов (Новото време) - 56.11% (17 169)
Благо Солов (БСП) - 41.05% (12 561)
Плевен - окончателен резултат
Георг Спартански (независим) - 50.60% (22 240)
Мирослав Петров (ГЕРБ) - 47.24% (20 762)
Разград - окончателен резултат
Денчо Бояджиев - 54.32% (8881)
Валентин Василев - 42.48% (6945)
Русе - окончателен резултат
Пенчо Милков (БСП) - 60.53% (30 975)
Диана Иванова (ГЕРБ) - 36.63% (18 746)
Силистра - окончателен резултат
Юлиян Найденов (ГЕРБ) - 52.12% (8540)
Момчил Неков (БСП) - 45.63% (7477)
Сливен - окончателен резултат
Стефан Радев (ГЕРБ) - 64.75% (21 109)
Колю Милев (БСП) - 32.71% (10 663)
Смолян - окончателен резултат
Николай Мелемов (ГЕРБ) - 56.73% (9113)
Стефан Сабрутев (БСП) - 40.52% (6509)
Търговище - окончателен резултат
Дарин Димитров (ГЕРБ) - 69.41% (16 673)
Хамди Илиязов (ДПС) - 29.27% (7032)
Шумен - окончателен резултат
Любомир Христов (ГЕРБ) - 48.57% (12 538)
Венцислав Венков (БСП) - 48.27% (12 461)
Ямбол - окончателен резултат
Валентин Ревански (Пряка демокрация) - 61.92% (12 722)
Катя Георгиева (БСП) - 35.27% (7247)