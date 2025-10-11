Пред парламента стоят няколко предизвикателства - първото ще бъде бюджетът и второто - плавното преминаване към еврото. Това заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова в изказване по време на XVI конгрес на партия "Българска социалдемокрация - Евролевица", предаде БТА.

Парламентът

По думите ѝ третото предизвикателство ще е как бизнесът и хората да не получат "шокови удари" в процеса по приемане на еврото.

Левите решения са нашият по-добър отговор за това, че можем да живеем в по-справедливо и по-социално общество, каза Киселова. Влизането в еврозоната, където всички държави имат друг тип данъчно облагане, ще постави по нов начин въпроса за това да се намали разтворилата се сериозна ножица за доходите, коментира тя.

Киселова отчете ролята на "БСП - Обединена левица" в управлението. "Това, което успяхме да направим, е да има декларация на Народното събрание, че не изпращаме български военнослужещи в конфликта", каза тя относно войната в Украйна. "Поставихме въпрос, който, мисля, е много важен, и той е България да има независимост при енергийните си проекти", посочи тя. По думите ѝ коалицията успява да съдейства за това "в определени критични ситуации да има и социален аспект в публичните финанси".

