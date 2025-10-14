Това стана след изявлението на Бойко Борисов, че ГЕРБ повече няма да крепи тази сглобка и оставя другите да карат влака

2021 Снимка: Министерски съвет

Министър-председателят Росен Желязков отменя насроченото за сряда заседание на Министерския съвет, съобщи правителственият пресцентър.

Това стана минути след изявлението на лидера на партията Бойко Борисов пред парламентарната група, в което той обяви, че оттук нататък останалите в сглобката ще си "карат влака" без ГЕРБ. Повод за гнева му е резултатът от вота в Пазарджик, където мандатоносителите се наредиха чак на шеста позиция от всички формации, а победител е ДПС. В същото време, според Борисов, ГЕРБ носи отговорност за държавата.

Борисов даде картбланш на Желязков да действа решително и да се чувства с развързани ръце, както и нито ден да не търпи, ако среща отпор в управлението.

"Щом не искат Борисов за премиер, мислят, че Желязков е по-лабав. Той беше лабав, защото е лабава сглобката и коалицията, и всеки мисли да го тормози", каза лидерът на ГЕРБ.

И се обърна към премиера: "Оттук насетне удряш по масата - не става ли, хайде, ние сме в готовност. Само казваш - не мога повече, не ме слушат, не изпълняват..."

"Повече кворум в парламента няма да правим. Една година близо крепихме държавата, резултатът е шести", възмути се Борисов, гневен, че всички се качили на широкия гръб на шестите на вота в Пазарджик. И се зарече, че партията му повече няма да е параван.

След емоционалната реч на лидера на ГЕРБ, който нито за миг не седна на едно място, а обикаляше залата на партийната централа напред-назад, той изпрати депутатите към родните места със заръка всеки на място да провери "има ли изядено или наръфано, или опити да се яде" от ГЕРБ. Окончателното му решение за бъдещите действия на партията ще бъде взето след като чуе доклада на всеки за състоянието на партията по региони.

От думите му стана ясно, че народните представители на ГЕРБ ще отсъстват от пленарната зала в сряда, предвид заявката на Борисов, че повече няма да крепят кворума.

"И за целта се вдигате и отивате по родните си места, да видите колко е изядено, колко е оглозгано, има ли за дояждане, а пък те в парламента да си правят мнозинство, както им правихме месеци. Колко е изядено от тялото на ГЕРБ - ръка, крак, шкембе. Червената лампа светна. Ще изкараме още три-четири пет дена без кворум и то ще си замине правителството", прогнозира събитията Борисов.

Последва и първото решение на Росен Желязков в посока на отправената заръка на партийния лидер, с което той отмени насроченото заседание на Министерския съвет. Причина за отмяната няма посочена.

