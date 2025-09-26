Регистрираха се само 111 от 240 народни представители, опозицията отново бойкотира

441 Снимка: БТА

Парламентът закри работната седмица без да проведе нито едно пленарно заседание заради липса на кворум.

Депутатите не можаха да го осигурят за трети пореден ден.

Един опит направи само парламентарната председателка Наталия Киселова и разпусна депутатите до 1 октомври от 9.00 часа, когато НС отново ще се събере.

При него таблото изписа 111 регистрирани народни представители от мнозинството от общо 240 депутати.

Опозицията продължава да бойкотира заседанията с аргумента, че осигуряването на кворум е задължение на управляващите. Голяма част от нейните представители влизат в пленарната зала, но не се регистрират.

В предишните два дни стана ясно, че депутати от мнозинството са в командировки в чужбина, като част от състава на делегации в САЩ, Франция и Япония.

Очаква се всички командировани да се приберат днес и утре и следващата седмица да няма проблеми с кворума.

Скрийншот: Народно събрание

Успоредно с упрека на опозиционните групи, че мнозинството не може да си събере кворума, започна и подписка за свалянето на парламентарната председателка Наталия Киселова, инициирана от "Възраждане".

Самата Киселова коментира, че няма проблем в работата на парламента и пожела успех в събирането на 80 подписа, като заяви, че се отнася еднакво коректно с всички парламентарни групи.

