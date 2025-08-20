"Сега кризата за трета поредна година е в Плевен и изведнъж са се сетили политиците - "не можем ли да направим извънредно заседание". Нито заседанието, нито комисията ще дадат вода на плевенчани", коментира бившият министър на околната среда и водите Емил Димитров - Ревизоро. 

Водната криза

Той обясни, че когато се е правил "Южен поток", при няколко от реките е трябвало да се мине отдолу с наклонено насочено сондиране, за да се замажат стените и да може като се извади сондата, да се промуши тръбата, в която после да бъде сложен газопроводът.

"В Плевен, в река Вит, след Садовец, излиза водата в подземния пласт. Това трябваше да го знаят. Тръгвайки да правят тръбата отдолу, стигат до водното тяло и те не могат да изградят системата. Спира се и решават да променят проекта. Отравят водата на Плевен, спират я. Губи се водата в най-долния пласт. Тръгват да правят траншеен способ. Газопроводът мина, но цялата подпочвена вода изчезна. Унищожиха водоизточника", разказа Димитров.

По думите му е трябвало да се направят нови сондажи.

Надеждата е в язовир Горни Дъбник

"Никъде около Плевен в момента няма вода. Реката е пресъхнала. От язовир Горни Дъбник навремето е изграден водопровод за Плевен. Вместо тази вода да я разхищават, да бяха сложили модул за очистване, хлориране, и Плевен щеше да има вода за две години напред", каза бившият министър на околната среда и водите пред Bulgaria ON AIR.

Общинският съвет в Плевен се събира днес на извънредно заседание заради водната криза

Общинският съвет в Плевен се събира днес на извънредно заседание заради водната криза. Това се съобщава на официалния сайт на съвета. В дневния ред е предвидена една единствена точка. Тя е за избиране на кризисна временна комисия по проблемите на водоснабдяването в община Плевен. Вносител на предложението е председателят на Общинския съвет Иван Малкодански.

В мотивите е посочено, че ограниченията в използването на водата, която е обществен ресурс от стратегическо значение и основна жизнена потребност, предизвикват справедливите протести на гражданите на Плевен, пише БТА.

Председателят на Общинския съвет предлага в комисията да бъдат включени представители на Общинския съвет, общинската администрация, експерти от "ВиК" ЕООД, Басейнова дирекция "Дунавски район, "Напоителни системи" ЕАД - клон "Среден Дунав" и граждани. Тя трябва да предложи ефективни решения за подобряване водоснабдяването на Плевен в краткосрочен и средносрочен план.

Предлага се комисията да бъде от 11 членове и да проведе първото си заседание в петдневен срок.

Заседанието е насрочено за 16:00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова". То ще се излъчва на живо на сайта на Общинския съвет в Плевен. 

