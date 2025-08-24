2023 Снимка: Булфото

Плевенчани излязоха на втори пореден протест за това лято срещу безводието.

Жители на града се събраха пред сградата на "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) в Плевен, за да изразят недоволството си от тежкия воден режим, при който водата се пуска за около шест - седем часа в денонощието - по три часа сутрин и още толкова вечер.

Разпънаха транспарант, който гласи, че протестът е срещу "умишленото бездействие на институциите".

Както и по време на първия протест преди седмица, гражданите хвърляха към входа на сградата празни бутилки и туби от вода, както и други отпадъциу предаде БТА.

Протестиращите издигнаха плакати с надпис "Водата е човешко право".

Протестът се насочи към Общината.

Миналата неделя се състоя първият протест за това лято срещу водния режим и безводието в Плевен и населени места в областта.

Проблемът с водоснабдяването изкара плевенчани и миналата година на протести, които започнаха в началото на декември. Девет бяха протестите, които се проведоха в Плевен в края на миналата и началото на тази година. При всеки един от тях се блокираше за кратко и пътят София - Русе на пътния възел при село Ясен.

Поредица от срещи организира министърът на регионалното развитие Иван Иванов с представители на ВиК в града, областната администрация, кметове и областта, след което изпрати експерти за съдействие на място в Плевен.

Спешно депутатите приеха и план за действие, който включва създаването на Национален борд за водите, като възложиха на правителството да е готово с него до две седмици. Започват и сондажи за търсене на нови водоизточници, но хората са гневни, че мерките се предприемат постафктум.

