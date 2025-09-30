Кабинетът "Желязков"

Премиерът обяви необходимост от събиране на службите по контрола на пътя в единен орган.

Повод за заявлението на Росен Желязков стана корупционният скандал с двамата арестувани служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", които си поискаха 500 евро подкуп от британските шофьори на камиони, превозващи техниката за концерта на Роби Уилямс на 25 септември. Двамата са уволнени, но от транспортната гилдия и синдикалисти от автомобилната агенция този случай не е изолиран.

"Правителството има волята веднага да се реагира и съдейства по правоприлагането с необходимия ресурс. Отдавна говорим за единен контролен орган на пътя и е крайно време вече да се случи", заяви пред медиите Желязков. И показа, че е решен да го осъществи, въпреки отпора на засегнатите страни.

Инспекторите от ДАИ рекетирали екипа на Роби Уилямс с Google преводач, взели им 500 евро (снимки)
Виж още Инспекторите от ДАИ рекетирали екипа на Роби Уилямс с Google преводач, взели им 500 евро (снимки)

"Структурните предпоставки за подобни случаи ще ги адресираме много скоро. Независимо че вътрешноведомствените разминавания блокират тези процеси, въпросът ще бъде видян и чут", заключи Желязков.

Според премиера обаче "общественото възприятие за корупция надвишава реалните нива на корупция в страната".

Министър-председателят коментира и операцията по евакуация на български граждани от Газа, като изтъкна, че тя е била е била добре координирана и безопасна.

Той изрази благодарност към всички участвали институции и заяви, че това няма да е нито първата, нито последна операция за евакуация на българи в нужда.

"За детайли не мога да ви споделя. Операцията е през Йордания, в координация със служби, генерални консулства, посолства и всички заинтересовани. Евакуирани са двама млади хора и една възрастна жена", уточни премиерът.

Правителственият самолет прибира волейболните герои за шампионското парти
Виж още Правителственият самолет прибира волейболните герои за шампионското парти

Желязков още веднъж изказа суперлативи за постижението на националния ни тим по волейбол и обясни защо е бил изпратен правителственият самолет да ги прибере.

"Изпратихме правителствения самолет да ги прибере, защото трябваше да чакат от 4:00 ч. в Истанбул до довечера. Заслужават този малък жест", каза още премиерът.

"Не помня от 1994 г. колективен спорт да е събирал толкова много емоции", призна Желязков и изтъкна, че постигнатия успех от вицесветовните шампиони има две измерения.

"Първото е, че това са нашите шампиони. Видяхме и във финала колко усилия, борба, но същевременно и спокойствие имаше в отбора. Спортното напрежение е голямо, но този отбор, потенциалът, младостта дават гаранция за успеха занапред. Другото измерение е, че нацията беше обединена, беше заедно, беше народ", коментира премиерът, цитиран от БТА.

ИЗБРАНО
Актьорът Ръсел Кроу демонстрира по-слаба фигура при получаване на награда в Цюрих Лайф
Актьорът Ръсел Кроу демонстрира по-слаба фигура при получаване на награда в Цюрих
14293
Червен килим за вторите в света: Посрещнаха националите ни като герои (видео и галерия) Корнер
Червен килим за вторите в света: Посрещнаха националите ни като герои (видео и галерия)
32545
Всички цени на едно място, тръгва порталът kolkostruva.bg Бизнес
Всички цени на едно място, тръгва порталът kolkostruva.bg
5467
В Топ 2025 на Станфорд влязоха 57 наши учени, сред тях Николай Денков IT
В Топ 2025 на Станфорд влязоха 57 наши учени, сред тях Николай Денков
1867
Роби Уилямс, който ни изстреля в Космоса Impressio
Роби Уилямс, който ни изстреля в Космоса
12820
Летището в Атина е блокирано. Авиодиспечерите ограничиха броя на полетите Trip
Летището в Атина е блокирано. Авиодиспечерите ограничиха броя на полетите
3000
Люта разядка с патладжан Вкусотии
Люта разядка с патладжан
646
Ера на промяната: как транзитът на Сатурн в Риби ще повлияе на всеки зодиакален знак? Zodiac
Ера на промяната: как транзитът на Сатурн в Риби ще повлияе на всеки зодиакален знак?
1581
Падна първият сняг (видео) Времето
Падна първият сняг (видео)
8167