4356 Снимка: Министерски съвет, Фейсбук

Премиерът обяви необходимост от събиране на службите по контрола на пътя в единен орган.

Повод за заявлението на Росен Желязков стана корупционният скандал с двамата арестувани служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", които си поискаха 500 евро подкуп от британските шофьори на камиони, превозващи техниката за концерта на Роби Уилямс на 25 септември. Двамата са уволнени, но от транспортната гилдия и синдикалисти от автомобилната агенция този случай не е изолиран.

"Правителството има волята веднага да се реагира и съдейства по правоприлагането с необходимия ресурс. Отдавна говорим за единен контролен орган на пътя и е крайно време вече да се случи", заяви пред медиите Желязков. И показа, че е решен да го осъществи, въпреки отпора на засегнатите страни.

"Структурните предпоставки за подобни случаи ще ги адресираме много скоро. Независимо че вътрешноведомствените разминавания блокират тези процеси, въпросът ще бъде видян и чут", заключи Желязков.

Според премиера обаче "общественото възприятие за корупция надвишава реалните нива на корупция в страната".

Министър-председателят коментира и операцията по евакуация на български граждани от Газа, като изтъкна, че тя е била е била добре координирана и безопасна.

Той изрази благодарност към всички участвали институции и заяви, че това няма да е нито първата, нито последна операция за евакуация на българи в нужда.

"За детайли не мога да ви споделя. Операцията е през Йордания, в координация със служби, генерални консулства, посолства и всички заинтересовани. Евакуирани са двама млади хора и една възрастна жена", уточни премиерът.

Желязков още веднъж изказа суперлативи за постижението на националния ни тим по волейбол и обясни защо е бил изпратен правителственият самолет да ги прибере.

"Изпратихме правителствения самолет да ги прибере, защото трябваше да чакат от 4:00 ч. в Истанбул до довечера. Заслужават този малък жест", каза още премиерът.

"Не помня от 1994 г. колективен спорт да е събирал толкова много емоции", призна Желязков и изтъкна, че постигнатия успех от вицесветовните шампиони има две измерения.

"Първото е, че това са нашите шампиони. Видяхме и във финала колко усилия, борба, но същевременно и спокойствие имаше в отбора. Спортното напрежение е голямо, но този отбор, потенциалът, младостта дават гаранция за успеха занапред. Другото измерение е, че нацията беше обединена, беше заедно, беше народ", коментира премиерът, цитиран от БТА.

