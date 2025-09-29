Понеже част от британските шофьори нямали пари в брой, служителите на автомобилната дирекция ги изпратили да теглят от банкомат

Прокуратурата ще поиска постоянна мярка "задържане под стража" във вторник за двамата арестувани и вече уволнени инспектори от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", които си поискали подкуп от петима шофьори, британци, карали с камиони техниката за концерта на британската попзвезда Роби Уилямс в София.

В момента двамата са в ареста до 72 часа, каза говорителката на Софийската градска прокуратура Десислава Петрова по време на съвместния брифинг със СДВР, ГДБОП и ИААА.

При обиските в домовете на двамата са открити 43 000 евро, напъхани в цигарени кутии, както и 5000 лева, добави директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов. В същото време от ГДБОП обявиха, че към момента не става въпрос за организирана престъпна група.

Срамното изнудване на чужденците станало на КПП-то на "Църна маца", на входа на София на 25 септември около 19.20 часа, откъдето преминала композиция от 22 тира с техника за шоуто. Инспекторите на на автомобилната агенция спрели пет от камионите.

Снимка: ГДБОП

Претекстът за изнудването бил, че има повреда в тахографите, разказа шефът на СДВР. По данни на самите водачи обаче и петте камиона били чисто нови, така че няма как да се говори за някаква повреда по тях.

"Петимата водачи твърдят, че им е поискан подкуп с оглед на това, че имат повреда в тахо шайбите. Част от тях не са възприели техните заплахи, че ще бъдат глобени за тяхната неизправност, ако мога така да кажа, с 750 евро, но другите трима са отговорили на техните искания и за съжаление, са дали подкуп в размер на 300 евро и други двама по 200 лева", обясни главен комисар Любомир Николов.

Снимка: ГДБОП

Двама от петимата водачи отказали да платят на инспекторите, но другите трима се съгласили. Служителите на автоинспекцията си поискали 200 лв. от единия шофьор, 200 лв. от втория и 300 евро от третия. Понеже част от британските шофьори нямали пари в брой, ги изпратили да теглят от банкомат.

Снимка: ГДБОП

Езиковата бариера не попречила на двамата служители на автомобилната агенция да си поискат подкупа - използвали "Google преводач", обясни шефът на столичната полиция. По думите му сигнал в полицията първи е подал организаторът на концерта, а СДВР е започнала веднага разследване, като са разпитани и свидетели, включително пред съдия, прегледани са и записи от камери.

Снимка: ГДБОП

Извършени са претърсвания и изземвания на автомобили и на адреси, както и обиски на лица. А при обиските са открити три удостоверения на други чужди граждани и едно на български шофьор, за които се предполага, че също са били изнудвани, каза Любомир Николов.

Ако обвинението остане същото, то двамата вече бивши автоинспектори са заплашени от затвор до 6 години, глоба от 5 до 10 хиляди лева и конфискация до половината от имуществото, обясни прокурор Петрова. Тя допълни, че по закон на тях ще бъде им забранено да заемат определени длъжности.

"Ставаме свидетели на корупционна схема, към която сме непримирими", обобщи шефът на СДВР.

По думите на директора на ИААА Слав Монов уволнените служители досега не са имали провинения, а работят в агенцията от 2012 г. насам. Той призна, че има монтирана камера на автомобила на ДАИ, но щели тепърва да прегледат записа от нея.

Директорът на автомобилната агенция обяви, че е назначена вътрешна проверка. "Надяваме се да успеем да изкореним такива наследствени корупционни стари практики", заяви Монов.

Междувременно служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са в стачна готовност и искат оставката на цялото ръководство на агенцията, съобщи председателят на синдикалната организация Александър Иванов пред Нова телевизия.

Според синдикалиста е прикрито масово уволняване на служители на агенцията с цел премахване на работещи, които настояват за достойно възнаграждение, а не на такива, получаващи пари от корупционни практики. Позицията идва във връзка с ареста и уволнението на двамата инспектори, взели подкуп от шофьори, превозващи техника за шоуто на Роби Уилямс в София.

Според синдикалната организация взетият подкуп е дирижиран от по-високо ниво в агенцията. Организацията ще внесе обявление със стачни искания.

