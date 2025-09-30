Сигналите не били подписани, затова нямало годни за пред прокурор и МВР материали, обясни транспортният министър Гроздан Караджов

За последните 8 месеца са уволнени 7 служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА), за които е имало сигнали за взимане на рушвети и рекет. Това обяви пред БНТ транспортният министър Гроздан Караджов, който е принципал на агенцията, след скандала с искан подкуп от шофьор на товарен автомобил, който превозва техника за концерта на Роби Уилямс.

"Тези 7 човека са уволнени, след като е направена проверка, но, за съжаление, събраните материали, т.е. хората, които са подали сигнала, не са пожелали да ги подпишат", обясни Караджов и добави, че затова нямало годни за пред прокурор и МВР материали.

По думите му всякакъв такъв тип информация, която дори малко давала основание да се предположи, че се правят корупционни действия, водела до уволнение.

"Хората, които подават сигнали, се страхуват, те са представители на транспортни фирми, че колегите им или някой друг, властта - най-общо казано, ще направи след това "чадър" те ще са потърпевши", добави министърът.

"Започна първото разчупване на леда. Последната преписка, по която работихме миналия месец, всъщност вече е с подписите на наши служители. Започнаха да се охрабряват и наши служители и да разказват в писмен вид с подписите си къде техните началници ги натискат да "събират" пари", похвали се Караджов.

Той заяви, че не е имало опит случаят с камионите на Роби Уилямс да бъде прикрит: "В четвъртък следобед, още след като от организаторите е подаден сигналът, СДВР веднага се свързаха с нас. Разпоредихме при пълна секретност и прозрачност да се подаде всякаква информация и да се съдейства и на следващия ден, след като бяха на смяна, бяха прибрани от МВР. И може би точно затова, че се оказа пълно съдействие, бяха хванати и тези косвени други доказателства - парите, тези задържани удостоверения и т.н. Тук Изпълнителната агенция и МВР работиха в пълен синхрон. Мисля, че вчера и прокурорите го отбелязаха - без нашата съпричастност и съдействие това нямаше да може да стане. Чадър - абсурд."

Според становище на Института за пътна безопасност обаче са налице редица признаци, които сочат, че става дума за системна, добре организирана практика, която носи характеристиките на организирана престъпна група, действаща под прикритието на държавна институция.

Неправителствените експерти изтъкват, че двамата инспектори са действали уверено и с чувство за безнаказаност пред няколко свидетели, а при задържането е открита значителна сума, което говори за системност в действията им.

"В рамките на последните шест месеца Институтът за пътна безопасност, както и други неправителствени организации и граждани, са подали множество сигнали за корупционни практики в ИААА", се казва в становището.

Според института министър Караджов е отказал предложения за включване като наблюдатели от НПО при проверките на инспектори от ИААА и е включил в екипа си лица, които вече са били замесвани в подобни скандали в миналото и са били освободени от длъжност.

