Двама българи и палестинка от семейството на единия са евакуирани от ивицата Газа
Преминали са през Йордания с помощта на посолството ни в Аман, съобщиха от МВнР
Трима души - двама млади български граждани и възрастна палестинска гражданка, член на семейството на единия, са успешно евакуирани от ивицата Газа, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).
Ивицата Газа
Извеждането е протекло в тясно сътрудничество с наши партньори и е било координирано от четири български дипломатически мисии. Операцията е продължила над 24 часа, като е започнала в ранните часове на 29 септември. Евакуираните са преминали през Йордания с помощта на посолството ни в Аман, а след това продължават през Истанбул, с подкрепа от Генералното консулство на България.
От Външно съобщават, че действията са резултат от предварителна комуникация между близките на евакуираните и българските мисии в Тел Авив и Рамала, както и на координация на тези мисии със съответните държави.
Всички участници в операцията изразяват благодарност за оказаната помощ, допълват от МВнР.