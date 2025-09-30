Трима души - двама млади български граждани и възрастна палестинска гражданка, член на семейството на единия, са успешно евакуирани от ивицата Газа, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

Ивицата Газа

Извеждането е протекло в тясно сътрудничество с наши партньори и е било координирано от четири български дипломатически мисии. Операцията е продължила над 24 часа, като е започнала в ранните часове на 29 септември. Евакуираните са преминали през Йордания с помощта на посолството ни в Аман, а след това продължават през Истанбул, с подкрепа от Генералното консулство на България.

От Външно съобщават, че действията са резултат от предварителна комуникация между близките на евакуираните и българските мисии в Тел Авив и Рамала, както и на координация на тези мисии със съответните държави.

Всички участници в операцията изразяват благодарност за оказаната помощ, допълват от МВнР.

ИЗБРАНО
Приятелката на волейболния национал Алекс Николов: Винаги се стремя той да е концентриран върху кариерата си Лайф
Приятелката на волейболния национал Алекс Николов: Винаги се стремя той да е концентриран върху кари...
35926
Запознайте се с волейболните герои на България Корнер
Запознайте се с волейболните герои на България
8291
Закриване на ТЕЦ-ове? Бизнес
Закриване на ТЕЦ-ове?
11848
Никой не се сети за резервно копие: Срив в компютърните системи парализира Южна Корея IT
Никой не се сети за резервно копие: Срив в компютърните системи парализира Южна Корея
3452
Роби Уилямс, който ни изстреля в Космоса Impressio
Роби Уилямс, който ни изстреля в Космоса
12347
Летището в Атина е блокирано. Авиодиспечерите ограничиха броя на полетите Trip
Летището в Атина е блокирано. Авиодиспечерите ограничиха броя на полетите
2620
Тест на хотдог машина: Бързо решение за домашен хотдог или излишна придобивка Вкусотии
Тест на хотдог машина: Бързо решение за домашен хотдог или излишна придобивка
545
Ера на промяната: как транзитът на Сатурн в Риби ще повлияе на всеки зодиакален знак? Zodiac
Ера на промяната: как транзитът на Сатурн в Риби ще повлияе на всеки зодиакален знак?
181
Застудяване, дъжд и сняг през седмицата, възможни са значителни валежи и наводнения Времето
Застудяване, дъжд и сняг през седмицата, възможни са значителни валежи и наводнения
8595