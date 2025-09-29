Арестуваха служители на ДАИ, поискали подкуп от шофьори, возещи техниката на Роби Уилямс
От Института за пътна безопасност настояват за позиция от транспортния министър Гроздан Караджов
Служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са спрели два камиона с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и са се опитали да изнудят шофьорите за подкуп.
След сигнал до МВР и британското посолство, същите служители са били задържани.
Това съобщават от Института за пътна безопасност и с отворено писмо настояват за становище по случая от транспортния министър Гроздан Караджов.
"Въпреки сериозността на случая и риска от международен скандал, министерството мълчи. Г-н Караджов, Вие обикновено сте активен в публичното пространство - защо мълчите сега? Тишината, тъмнината и липсата на прозрачност в управлението на пътната безопасност са сред причините усилията на правителството да не дават реални резултати. Очакваме от Вас ясна позиция и конкретни действия", се посочва още в позицията на института.
Британската попзвезда пя пред повече от 40 000 души снощи на националния стадион "Васил Левски".
Четирите камиона, превозващи техниката за шоуто, са били спрени при влизане в столицата от екип на "Автомобилна администрация", предаде БНР.
Към момента не е ясно какъв е бил размерът на искания подкуп. Водачите са подали сигнали в СДВР и в събота искалите подкуп са били задържани.
Очаква се по-късно днес от полицията и прокуратурата да дадат подробности по случая.