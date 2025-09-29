От Института за пътна безопасност настояват за позиция от транспортния министър Гроздан Караджов

13976 Снимка: БТА, архив

Служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са спрели два камиона с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и са се опитали да изнудят шофьорите за подкуп.

След сигнал до МВР и британското посолство, същите служители са били задържани.

Това съобщават от Института за пътна безопасност и с отворено писмо настояват за становище по случая от транспортния министър Гроздан Караджов.

"Въпреки сериозността на случая и риска от международен скандал, министерството мълчи. Г-н Караджов, Вие обикновено сте активен в публичното пространство - защо мълчите сега? Тишината, тъмнината и липсата на прозрачност в управлението на пътната безопасност са сред причините усилията на правителството да не дават реални резултати. Очакваме от Вас ясна позиция и конкретни действия", се посочва още в позицията на института.

Британската попзвезда пя пред повече от 40 000 души снощи на националния стадион "Васил Левски".

Четирите камиона, превозващи техниката за шоуто, са били спрени при влизане в столицата от екип на "Автомобилна администрация", предаде БНР.

Към момента не е ясно какъв е бил размерът на искания подкуп. Водачите са подали сигнали в СДВР и в събота искалите подкуп са били задържани.

Очаква се по-късно днес от полицията и прокуратурата да дадат подробности по случая.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.