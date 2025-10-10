Всеки гражданин или журналист, който разпространи истина за конфликт на интереси или шуробаджанащина, може да влезе в затвора за до шест години. Това каза депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Николай Денков по повод приетия вчера на първо четене в правна комисия законопроект на "Има такъв народ" за промени в Наказателния кодекс.

Ден след като парламентарната комисия подкрепи спорния текст, Денков даде конкретни примери за ефекта от него.

Предложението на ИТН за затвор при намеса в личния живот е с крачка по-близо до приемане
"Ако има конфликт на интереси някъде, тоест разпределят се средства, и в комисията участва кумът, кумата, снахата и така нататък, ако някой разпространи тази истина, това означава, че той може да влезе в затвора", обясни той пред журналисти в кулоарите на парламента. Като друг пример посочи разкриването на информация, че дете на депутат е прието в елитна гимназия без нужната оценка. "Който каже истината - журналист, учител, директор - може да влезе в затвора за до шест години", категоричен бе Денков.

Според него най-големият парадокс в предложението на ИТН е, че то наказва разпространението на истина, а не на лъжа. "Когато става дума за клевета, тогава си оставате по стария режим и, както обикновено, няма да бъдете наказани", коментира той.

Бойко Борисов: ИТН изтеглят законопроекта за личния живот, каза ми го Слави Трифонов
Бившият премиер обвини вносителите в лицемерие. "Най-парадоксалното е, че това го предлагат тези хора, които направиха кариера както в шоубизнеса, така и в политиката, разпространявайки точно такава информация", заяви Денков и завърши с ирония: "Ако бъде приет този закон, аз им предлагам да си дойдат с раираните фланелки тука, защото тяхното място ще бъде в затвора".

Предложението на ИТН беше прието в правната комисия вчера с гласовете на 14 депутати от ГЕРБ-СДС, ИТН и "Възраждане". Против бяха четирима народни представители от ПП-ДБ и МЕЧ, а един от ГЕРБ-СДС се въздържа, въпреки че преди това се изказа остро против текста. Законопроектът предвижда затвор от една до шест години и глоба до 5000 лв. за всеки, който разпространява информация за личния, семейния, интимния живот или здравословното състояние на друго лице без неговото съгласие.

