Президентът е част от групата Борисов - Пеевски - Радев, заяви бившият зам.-председател на БСП Румен Овчаров в интервю за БНР. Според него държавният глава е удобен и на двамата политически лидери: "Те просто си играят един с друг и си поддържат реномето".

Президентът Радев

Според Овчаров Румен Радев беше избран като алтернатива на ГЕРБ, но в лицето на БСП той я унищожил: "Разочарован съм от това, че той лиши реално алтернативата в България от всякаква възможност за реализация. Той направи всичко възможно, за да убие алтернативата, а тя беше БСП".

Овчаров нарече БСП "най-безобидна". "Каквото и да им кажат, те ще премълчат, ще си подвият опашките и пак ще са съгласни", прогнозира той.

"Елитът на партията беше седнал на масичката пред празните панички. Чакаха да влязат в правителството, за да им напълнят паничките - синдромът на празните панички. Вече наближава вторият етап от този синдром - когато тези, които стоят на масата, започват да се оглеждат и да забелязват, че едни панички са по-пълни, други са по-празни, а трети са съвсем празни. След няколко месеца ще дойде и третият етап - недоволството на гладните. Този етап още не е дошъл", заяви Овчаров.

Той смята, че махане на Наталия Киселова от поста на председател на Народното събрание ще бъде прекалено унизително даже и за БСП и недоволството в партията може да излезе извън контрол.

"Дали с Борисов, или без Борисов, Пеевски се връща, Пеевски идва", заяви още Румен Овчаров.

"Вървят два паралелни процеса. Единият продължава вече няколко години. Той е поцесът по изпирането на ГЕРБ и Бойко Борисов и на ДПС и главно на Делян Пеевски. Този процес има още известно време, за да завърши и Делян Пеевски да ни се яви вече пред очите на всички изпран, в бяло и готов да поеме управлението на държавата, коментира Овчаров.

ГЕРБ кани Пеевски за четворна коалиция, иначе - избори
Виж още ГЕРБ кани Пеевски за четворна коалиция, иначе - избори

Според него ГЕРБ няма идеология. "Това е клиентелистка партия", смята Овчаров и добави, че до голяма степен всички партии са станали клиентелистки. "Очевидно клиентелата се пренасочва към другата клиентелистка партия и към новия раздавач на порциите - към "Новото начало" и към Делян Пеевски", коментира Овчаров резултатите от изборите в Пазарджик.

"Всичко това е цирк и напрежение, което създават Пеевски и Борисов, за да направят следваща стъпка в изпирането и на единия, и на другия", категоричен бе той.

Овчаров не изключи възможността Пеевски да е следващият премиер: "Трябва да сме готови. Ще трябва да си изпием чашата до дъното". Той прогнозира, че това може да прелее чашата на народното недоволство, но няма да е веднага. В тази връзка той не вижда предпоставки за голямо социално напрежение.

Съдебната система може да спре Пеевски по пътя му към реалната изпълнителна власт, но тя е в ръцете му, коментира Овчаров.

Борисов: Законопроектът за "Лукойл" е застраховка за България
Виж още Борисов: Законопроектът за "Лукойл" е застраховка за България

Има много апетити към "Лукойл", коментира бившият енергиен министър. "От много апетити - в крайна сметка АЕЦ "Козлодуй" я караме нататък, сега ще подкараме и "Лукойл". "Лукойл" вече втора година е на загуба - тази година до септември загубата му е над 90 млн. долара. Ще стане така, че ние сами ще си убием най-големите фирми. На АЕЦ "Козлодуй" за 3 години 3 пъти са се увеличили парите за основен ремонт - от 50 млн. до 160 млн. Защо се прави това? Защото тези пари се крадат", заяви Румен Овчаров.

