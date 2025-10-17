Другият му вариант ще е чешко возило за 7000 лв. на съпругата му Десислава

Личният автомобил на президента Румен Радев е френски, придобит през 2014 г. за 3300 лв., а този на съпругата му Десислава е чешки, купен през 2018 г. за 7000 лв. Това показва декларацията за имущество и интереси на държавния глава, подадена през 2022 г. В следващите си декларации той не е декларирал лични автомобили, нито продажба на тези два, което означава, че това е актуалното движимо имущество на семейството му.

Вчера Радев обяви, че ще кара своята собствена кола, когато и служителите му трябва да правят същото заради последните промени в Закона за НСО, които ги лишиха от право на специализиран превоз.

"Считано от 20 октомври 2025 г., ще пътувам с личния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти, свързани с държавния церемониал и протокол и събитията от работната програма на президента", съобщи той в писмо до началника на службата за охрана генерал-майор Емил Тонев.

След напомнянето му, че по закон няма право да се откаже изцяло от охраната на НСО, от ДПС-Ново начало внесоха проект за нова нормативна поправка, която ще му го даде.

Президентът коментира, че ако депутатите приемат този закон, ще се откаже и от личната си охрана, както се отказва от служебния автомобил, защото не идва "от улични банди, нито от политическа епруветка".

"Когато приемат закон, с който принуждават хора да вършат държавна работа с лични автомобили - аз ще бъда солидарен с тези хора и ще пътувам със своя личен автомобил", добави Радев.

Огромна грешка е да се отнема правото на служители на президентската администрация да ползват автомобили на НСО, коментира бившият шеф на НСО и НСБОП ген. Румен Миланов пред bTV. Той даде пример с визита на официални лица у нас и как това би попречило на протокола.

"НСО да осигурява сигурността на определен кръг от президентската администрация не е случайно, то е в контекста на общата сигурност. Защото в крайна сметка, всичко трябва да е проверено. Да не говорим за подготовката на водачите и радиовръзката с тях. Всичко това е подготовка, тези хора тренират. А сега ще търсим някакви хора от улицата", посочи генералът.

Той коментира и предложението и изразената готовност президентът да се откаже изцяло от услугите на НСО: "Някой гледа нещата през своето его. Не виждам смисъл от това нещо. Защо говорим за национална сигурност, когато си говорим със сигурността на първите хора в държавата. Ако нещо стане с него, какво става с цялата система? Нови избори, вицепрезидент...несериозна работа".

Рискът ще нараства, след време не знаем как ще реагират различни външни фактори. Говорим за войни, диверсионни прояви, предупреди Миланов.

