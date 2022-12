Срещу обявения за издирване от Министерството на вътрешните работи на Русия български журналист от сайта Bellingcat Христо Грозев е образувано наказателно дело за разпространение на фалшиви новини за Въоръжените сили на Руската федерация. Това заяви пред РИА Новости източник, запознат със ситуацията, но пожелал анонимност.

По-рано 53-годишният пловдивчанин написа в профила си в "Туитър", че причината за обявяването му за издирване от руското МВР е неизвестна. "Не знам какви са причините, затова не мога да коментирам", лаконичен бе Грозев, но допълни, че "в известен смисъл причините нямат значение, защото в Кремъл от години са показали, че се страхуват от работата ни и няма да се спрат пред нищо, за да я премахнат".

РИА Новости цитира директора на руската Служба за външно разузнаване Сергей Наришкин, който заяви, че сайтът Bellingcat е необходим за оказване на натиск върху някои държави, както и върху физически и юридически субекти. "Ние имаме информация за това който управлява този проект за уж журналистически разследвания, в който работят и бивши служители на спецслужбите", добави Наришкин.

От своя страна Федералната служба за сигурност вече обяви, че Христо Грозев е участвал в операция на украинското военно разузнаване. Целта й е била да бъдат отвлечени руски бойни самолети. Става въпрос за бомбардировач Су-24, изтребител Су-34 и свръхзвуков ракетоносач Ту-22 М3, които са били на украинско летище. Според ФСС акцията българският журналист е координирал действията на участниците в операцията.

По-късно, според РИА Новости, Христо Грозев е признал, че властите в Киев наистина са се опитали да вербуват руски пилоти да отвлекат самолети, но неговата роля е била само да документира събитията, като е снимал филм за операцията.

Commenters under story about me being on Wanted List debate what the best way to kill me is: whether by sledgehammer ("as is now fashionable"), or by poison umbrella, or just shoot me, "that Bulgarian gypsy" who is "probably Romanian". Oh, the fascist scum that thrives in Russia. pic.twitter.com/tc7RErDFRh