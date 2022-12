Обявеният за издирване от руското вътрешно министерство Христо Грозев обяви, че не не знае какви са причините за това и затова не може да коментира.

Той обаче беше категоричен, че Кремъл се страхува от работата му в Bellingcat.

В Туитър Грозев написа, че "в известен смисъл причините нямат значение, защото в Кремъл от години са показали, че се страхуват от работата ни и няма да се спрат пред нищо, за да я премахнат".

По-рано днес руското министерство на вътрешните работи публикува обява за федерално издирване на журналиста. Той се издирва по член от Наказателния кодекс на Руската федерация, се посочва в съобщението на сайта на ведомството на 26 декември, понеделник, информира ТАСС.

Изданието Bellingcat, в което работи българинът, преди време бе обявено от Русия за чуждестранен агент и нежелано на нейна територия.

В края на юли 2022 представител на ФСБ заяви в ефира на телевизионния канал "Россия-24" за съпричастност на Грозев към опит да бъдат отвлечени руски бойни самолети. Става въпрос за бомбардировач Су-24, изтребител Су-34 и свръхзвуков ракетоносач Ту-22 М3.

Според руската страна акцията е била организирана от разузнаването на Украйна, а Грозев е координирал действията на участниците в операцията.

Самият Грозев отрича да е замесен.

Той е участвал и в журналистическо разследване на отравянето на руския опозиционен лидер Алексей Навални през август 2020 г.

A general comment: I have no idea on what grounds the Kremlin has put me on its "wanted list", thus I cannot provide any comments at this time. In a way it doesn't matter - for years they've made it clear they are scared of our work and would stop at nothing to make it go away. https://t.co/fd4Evbd7gJ