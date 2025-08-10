7407 Снимка: БТА

Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата. Това каза президентът Румен Радев пред журналисти във Варна, където присъства на церемония по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск-2025 на Висшето военноморско училище.

"Правителството на Пеевски и Борисов се готви да разпродава държавни имоти - някои по Черноморието, други по държавната граница. Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам. Това са 4400 държавни имота. Неслучайно прокараха промените в Закона за държавната собственост в навечерието на отпуските. Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата. Така една грешка води до друга грешка. От тях ще се облажи клиентелата на новата сглобка, а ще обеднеят всички българи и ще пострада и природата. Затова наложих вето и очаквам депутатите да го осмислят", каза президентът.

На въпрос за модернизацията на армията, Радев отговори, че ще има много средства за въоръжение и за техника, но това изисква добре да бъдат определени приоритетите. По думите му са нужни още зачитане на военната експертиза и граждански контрол. Радев подчерта, че за него най-важното е да бъдат ангажирани в максимална степен българската отбранителна индустрия и наука.

